Ștefania, fata de 10 la BAC, după contestație: „Știam că lucrarea mea este impecabilă“

Ștefania Gorjoabă este singurul candidat care a obținut, în județul Olt, media 10 la Bacalaureat. A contestat nota primită inițial la Limba și literatura română și a primit 0,3 puncte, nota finală fiind 10, la fel ca la Istorie și Logică.

Tânăra a absolvit Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, profil Filologie, deși la admiterea la liceu a optat pentru Matematică-Informatică. După trei ani a realizat că pentru ceea ce vrea să facă pe viitor i-ar fi mult mai de ajutor profilul umanist.

„M-am mutat la Filologie în ultimul an, pentru că mi-am dat seama că-mi place mai mult partea de Uman, chiar dacă aveam înclinație mai mare spre Matematică în gimnaziu. Am înțeles că m-ar ajuta BAC-ul la Filologie, ținând cont că am dat și la Logică, materie pe care o am și la admitere, și așa cuprind mai multe deodată, fără să fac prea mult efort să învăț pentru ce nu-mi trebuie”, a dezvăluit tânăra.

„Știam că lucrarea mea este impecabilă”

Deși obținuse o notă mare la Limba română, 9,70, a considerat că de fapt lucrarea merita chiar mai mult, așa că a depus contestație.

„Am știut ce am scris, am fost foarte mulțumită de mine, și nu obișnuiesc să mă supravelauez, ci să fiu realistă. Știam că lucrarea mea este impecabilă, cu tot cu conținut, un pic scris mai strâmb pe anumite pagini, din cauza vitezei cu care scriam ca să pot să cuprind totul, dar în rest consider că a fost o lucrare bună”, a mai spus Ștefania.

A învățat pentru fiecare simulare, iar la Istorie profesorul i-a ajutat la clasă cu foarte multe teste.

„Am învățat pentru fiecare simulare județeană și națională cu o săptămână înainte, pentru Română. Pentru Istorie m-am pregătit prin testele date la clasă foarte des și așa am putut să-mi consolidez primele cinci capitole, iar înainte de BAC am acordat o săptămână și jumătate pentru ultimele patru capitole la Istorie și o săptămână pentru recapitularea materiei la Română”, a mai spus tânăra cum s-a pregătit astfel încât să obțină cele mai bune note.

Media 10 de la Bacalaureat nu o ajută la admitere la facultatea de Drept din cadrul Universității București, acolo unde vrea să studieze în continuare. Va susține alte trei probe, pentru care se pregătește în continuare. „Am examen de admitere, care cuprinde trei materii: gramatică, economie, logică - care are 20 de grile, 12 de logică propriu-zisă și opt de gândire critică. Media de la Bacalaureat nu mă ajută în niciun fel, doar că a fost o mândrie de-a mea, să-i spun așa”, a mai spus tânăra.

Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, școala pe care a absolvit-o, a înregistrat un rezultat foarte bun la Bacalaureat, 95,29% din cei 255 candidați care au susținut examenul promovând.

