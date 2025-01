Primele decizii pentru pensiile calculate în baza noii legi. Banii urmează să ajungă la pensionari. „Am nelămuriri mari”

A fost aglomerație la Casa de Pensii în primele zile lucrătoare din 2025. Oameni care cer lămuriri cu privire la decizii emise, pensionari care aduc în continuare adeverințe de venit pentru sporurile nevalorificate în dosarul de pensii, cereri de tot felul.

Între timp lucrătorii CJP au emis și primele dosare de pensionare în baza noii legi a pensiilor, banii urmând să ajungă la pensionari în perioada ianuarie-februarie.

Mulți pensionari au stat ca pe ace în zilele de sărbătoare, așteptând ca instituțiile să-și reia activitatea, pentru a putea cere lămuriri. Ghișeele Casei de Pensii Olt au fost aglomerate în primele trei zile lucrătoare din 2025.

În continuare, zeci de pensionari se adresează funcționarilor pentru a înregistra adeverințele de vechime pe care le-au așteptat cu lunile de la operatorii de arhive, au dat pe ele sume semnificative de bani și speră că le vor aduce un plus la pensie. „Acum avem mai mult timp și ne-am gândit să venim să le depunem. Acum a fost gata adeverința, am lucrat la o primărie și a durat până când mi-au eliberat-o. Am verificat-o de trei ori, au refăcut-o...”, spune o doamnă care își așteaptă rândul la ghișeu, conform bonului de ordine. O altă doamnă, care a venit pentru ceva lămuriri privind dosarul său de pensie, spune că adeverința de venit încă o așteaptă, iar din acest motiv are o mare nemulțumire.

„Din august am depus cererea, am și plătit o parte din bani, exact cum mi s-a solicitat. Nu mai vorbesc de taxe, astea sunt, mari, dar le știm dinainte. Am întrebat însă când va fi gata, mi s-a spus că în două luni, pentru că au mult de lucru. Suntem în ianuarie, au trecut patru luni, am sunat și mi se spune același lucru, că nu e gata, că e în lucru, că sunt puțini, dar că urmează să o elibereze”, semnalează o altă doamnă.

O altă pensionară a venit să afle cum poate intra în posesia baniilor ca urmare a recalculării pe care poștașul i-a dus la ușă, însă nu l-a găsit pe destinatar acasă. „Am fost plecată la țară, n-am fost când a venit poștașul, iar banii din recalculare s-au întors aici. Și vreau să știu cum fac. Decizia o am, dar vreau să văd cum îmi recuperez banii”, spune femeia.

Un pensionar arată nelămurit trei decizii de pensionare, emise la două-trei zile diferență una de cealaltă. „Am venit să-mi explice ce e cu toate acestea și pe care să o iau în calcul. Am o decizie de respingere a dosarului, că nu îndeplinesc condițiile de pensionare. Nu vă zic, mi s-a făcut rău când am primit-o. Și mai am două decizii, una de pensionare anticipată parțial și una de pensie la limită de vârstă. Eliberate aproape în aceeași zi, e de neînțeles”, spune bărbatul. Află între timp, de la funcționarul de la ghișeu, că există explicații și că a îndeplinit inițial condiițiile pentru pensia anticipată parțial, ulterior, la îndeplinirea vârstei, eliberându-se decizia pentru pensia la limita de vârstă.

Au venit și zeci de persoane care solicită ajutorul de înmormântare în urma decesului unui membru al familiei. Au aflat că dacă doresc să primească banii prin casierie este posibil doar din 13 ianuarie 2025, dar că pot depune documentele și vor aștepta banii fie odată cu plata pensiei, dacă solicitantul este pensionar, fie în cont.

S-au depus și primele cereri pentru biletele de tratament, deși primele alocări sunt așteptate în luna februarie, cel mai devreme. Oamenii știu că pot depune aceste cereri în baza cărora intră în caruselul repartizărilor pe tot parcursul anului, dar se grăbessc să se achite de sarcină.

„Dar de pensiile pe noua lege știți ceva? S-or fi calculat?”, „Dar cu adeverințele astea de vechime cum o fi, s-o mări pensia, sau le plătim degeaba?”, sunt alte întrebări pe buzele celor veniți să primească informații certe.

Peste 400 de decizii emise în baza noii legi a pensiilor

La Casa Județeană de Pensii Olt s-au depus, în perioada septembrie - decembrie 2024, în total 1.616 dosare noi de pensionare, 665 fiind pentru limită de vârstă, 130 pentru pensie anticipată, 374 pentru pensie de invaliditate, 447 pentru pensie de urmaș. 493 de cereri au fost depuse doar în luna septembrie, iar 482 în octombrie. S-au emis și 447 decizii de pensionare în luna decembrie și alte 42 în primele zile diin ianuarie, pentru dosare depuse în septembrie și octombrie. Sunt primele decizii emise în baza noii legi a pensiilor, spun reprezentanții CJP Olt, primii bani urmând să ajungă la pensonari în perioada ianuarie-februarie 2025. Procesul se derulează în continuare greoi, pentru că programul informatic este încă supus îmbunătățirilor, iar funcționarii au la dispoziție o variantă provizorie de lucru.

Nicio pensie nu a fost, în schimb, recalculată în baza adeverințelor de vechime cu veniturile permanente și nepermanente înregistrate în perioada activă și neluate inițial în calculul pensiei. Au fost depuse mii de astfel de cereri pentru „mica recalculare”, termenul legal de rezolvare pentru acestea fiind martie 2025.