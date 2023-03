Jandarmerița din România campioană balcanică la atletism la 46 de ani. S-a apucat de sport acum 20 de ani

Simona Floricel (46 ani) este jandarm, antrenor personal și sportiv medaliat la mai toate competițiile la care participă. În weekendul trecut a urcat pe podiumul Campionatului Balcanic de Atletism la trei probe.

Jandarmerița, legitimată la Clubul Sportiv Municipal Slatina, a participat la competiția organizată la Istanbul, în perioada 18-19 martie 2023, la trei probe. A urcat pe podium la toate trei, în cursa de 800 metri și în cea de 1.500 metri ocupând locul II, iar în cea de 4X200 metri, probă de ștafetă, a urcat pe cea mai înaltă treaptă, alături de alte trei românce. Cursa care le-a adus româncelor titlul nu a fost deloc ușoară, concurând la categoria de vârstă 40 plus, deși una dintre membrele echipei are peste 50.

Simona este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt și un sportiv pasionat. În plus, deja de ani buni inspiră și alți sportivi sau iubitori de mișcare, fiind antrenor personal la un club din municipiul Slatina și unul dintre membrii de bază ai grupului de alergători Slatina Running.

„Fac de aproape 20 de ani sport, m-am obișnuit să fac sport și mă văd făcând sport și în continuare, atâta timp cât sănătatea îmi va permite”, spune Simona Floricel.

Ani la rând cursele sale preferate au fost maratoanele, așa trecând, de altfel, de la mișcare la sport în cadru organizat. Acum, pentru că probele pe distanțe lungi sunt de uzură, spune că își va alege cel mult un maraton-două pe an.

„Mă antrenez pentru fiecare probă în parte. Acum m-am antrenat pentru 800 metri, pentru celelalte am tras un un pic de mine și am riscat. Există un risc la probele acestea, să nu-ți dai seama cât de tare alergi și este posibil să te „tai”. Am cam renunțat la maraton, e o uzură foarte mare, poate unul-două spre toamnă, să mă pot antrena pe perioada verii”, a mai spus sportiva.

În competițiile de atletism concurează acum la categoria 45 plus. Exemplu său ar putea inspira pe oricine. A început să facă mișcare la aproape 30 ani, pentru că și-a dorit să dea jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii, alergarea devenind însă repede pasiune.

„Ingredientele” succesului, spune Simona, sunt antrenamentele, „asezonate” cu perseverență și organizare de timp. Aleargă între 3 și 5 kilometri zilnic, în perioada dedicată antrenamentelor, dar pentru cursele mai lungi poate parcurge la antrenamente și 20 kilometri.

A adus, de-a lungul anilor, foarte multe premii și de la concursurile naționale și internaționale organizate între sportivii Ministerului Afacerilor Interne, așa începând, de altfel, drumul medaliilor. Spune, însă, că o energie aparte i-o dau antrenamentele de la sală, în care face sport alături de oameni care pur și simplu iubesc mișcarea. Aleargă și se implică, ori de câte ori se ivește ocazia, și pentru cauze umanitare.

Următoarea competiție la care va participa este chiar peste câteva zile. Și nu este orice fel de competiție, ci Campionatul Mondial, care are loc în Polonia.