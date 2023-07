Fostul șef al DIICOT Olt, surprins la volan sub influența alcoolului. Dosarul a fost preluat de Parchetul Curții de Apel Craiova

Fostul șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt, procurorul Claudiu Negrilă, a fost surprins la volan sub influența alcoolului.

Procurorul Claudiu Negrilă, fostul șef al DIICOT – BT Olt, în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, a fost oprit în trafic joi după-amiază, 13 iulie 2023, pe strada Cornișei din Slatina, în cadrul unei acțiuni desfășurate de către polițiștii rutieriști. A fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, procurorul a fost însoțit la spitalul din Slatina pentru recoltarea de probe biologice.

Având în vedere calitatea de procuror a șoferului testat, dosarul a fost preluat de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, aspect confirmat de reprezentanții unității de parchet.

Inspectoratul Județean de Poliție Olt nu a oferit date cu privire la acest caz nici în ziua acțiunii pe linie rutieră și nici în zilele următoare, deși în buletinele de presă au fost mediatizate exemplele altor șoferi în cazul cărora s-au făcut constatări similare.

Solicitați să ofere răspuns mai multor întrebări legate de modul cum a decurs testarea (există informații, inclusiv articole publicate în presa locală, că procurorul ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști și să scape de testare, invocând faptul că este fost șef DIICOT Olt), reprezentanții IPJ Olt au răspuns că nu pot oferi niciun fel de informații.

„Aspectele solicitate fac obiectul unui dosar penal care se află în lucru la procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. În acest context, apreciem că unitatea de parchet anterior menționată este abilitată să furnizeze informațiile solicitate”, se menționează în răspunsul IPJ Olt solicitat de „Adevărul”.

Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, procurorul Maria Antoaneta Pițurcă, a confirmat că unitatea de parchet are în instrumentare un dosar privind infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și că cercetările se efectuează in rem.

„Este cercetare in rem, cu privire la faptă, acum se strâng probele”, a precizat procurorul.

Probele biologice prelevate, a mai precizat reprezentanta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au fost predate Institutului de Medicină Legală Craiova.

Conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe constituie infracțiune dacă, la momentul prelevării mostrelor biologice, șoferul are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.