Copiii care pun în scenă piesele lui Eugen Ionescu, în orașul natal al dramaturgului. „Le dezvoltă imaginația, le deschide orizontul”

Sute de copii pe stradă, cu flori în mână, îndreptându-se către statuia lui Eugen Ionescu din parcul cu același nume. Este imaginea care se repetă în fiecare an în orașul în care marele dramaturg s-a născut, la 26 noiembrie 1905, și în care anual elevii îi pun în scenă piesele.

Elevii Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu” din Slatina își transferă, de la o generație la alta, tradiția festivalului de teatru. Se întâmplă în noiembrie, în săptămâna care cuprinde obligatoriu și data nașterii dramaturgului: 26 noiembrie. Eugen Ionescu s-a născut cu 115 ani în urmă la Slatina, amănunt pe care nu toții elevii Slatinei îl știu, dar care nu le scapă elevilor Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu”. Au grijă de asta profesorii care țin să facă mai mult decât să le explice elevilor lor cine a fost Eugen Ionescu și care este legătura acestuia cu orașul lor.

Cu 34 de ani în urmă a fost inițiată în orașul natal al dramaturgului manifestarea „Zilele Eugen Ionescu”, organizată de Societatea „Eugen Ionescu” înființată cu încuviințarea familiei scriitorului. În acest cadru, tot din acei ani de început, elevii au început să facă teatru, atât în limba română, cât și în limba franceză.

Profesoara Emilia Șerban predă limba franceză și este unul dintre profesorii pasionați de teatru, care împărtășește pasiunea sa și cu copiii. Piesele lui Eugen Ionescu sunt greu de pătruns, spune profesoara, iar pentru copiii de gimnaziu e cu atât mai evident. Cu toate acestea, aleg an de an fragmente și le pun în scenă. Joacă teatru în noiembrie și cu piesele puse acum în scenă participă, atunci când timpul le permite să se întâlnească și să repete, și la festivaluri din țară, explică prof. Șerban.

„Este a 34-a ediție de când se organizează, prima a fost în 1991. Am avut și ediții pe care nu le-am putut realiza din cauza pandemiei, de exemplu 2020 și 2021. În acest an deosebit este prezența. O prezență foarte numeroasă. Ieri am avut un concurs județean de creație plastică, la care au participat 220 de elevi de la învățământul primar și gimnazial din județul Olt și chiar și câțiva elevi din județul Vâlcea. Au fost lucrări foarte frumoase, cele mai frumoase vor fi afișate în expoziția din holul școlii. Astăzi avem „La braț cu teatrul prin oraș” și „Lecția de teatru”, iar vineri vom avea un spectacol „E.I. au talent”, în care vom avea o piesă de teatru din Eugen Ionescu și premierea elevilor de la concursul de creație plastică”, a explicat prof. Emilia Șerban.

Eugen Ionescu nu este un autor studiat în școală, așa că ceea ce fac profesorii de la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” este special. „Copiii știu despre Eugen Ionescu că s-a năsut la Slatina, că este cea mai mare personalitate a orașului, este unul dintre cei mai mari dramaturgi ai literaturii universale. Știu că are scrieri în limba română – Elegiile pentru ființe mici – din care ei recită în fiecare an și pe care le ilustrează la concursurile de desen și că a scris teatru în limba franceză. Noi facem în fiecare an câte o lecție. O intitulăm lecția de teatru. Este un spectacol de teatru, în care alegem din piesele lui Eugen Ionescu”, adaugă profesoara.

Este un privilegiu pe care cei mai mulți dintre profesorii lor nu l-au avut.

„Eu am intrat în 1991 la facultate, nu știam despre Eugen Ionescu, pentru că era interzis înainte de ‘90. Dar l-am făcut în anul V și mi-a plăcut din prima. Mătușa mea avea în bibliotecă „Amédée ou comment s'en débarrasser” și am fost așa de entuziasmată”, și-a amintit profesoara.

„În clasa a VII-a elevii au 33 de ore. Unde să mai strecori o oră de opțional?”

Z.E.I. (Zilele Eugen Ionescu), așa cum își intitulează școala șirul manifestărilor organizate în noiembrie, este prilejul potrivit pentru a le testa elevilor gustul pentru teatru. Nu pun în scenă, mai spune profesoara, doar piesele lui Eugen Ionescu, tocmai pentru că nu le este tocmai la îndemână copiilor la această vârstă, iar să-i apropie pe copii de teatru este un obiectiv pe care și l-au asumat mai mulți profesori din școală.

„De ce e important? Îi dezvoltă. Le dezvoltă imaginația, le deschide orizontul. Când am făcut repetițiile ei au aflat foarte multe lucruri despre Eugen Ionescu. Eugen Ionescu e greu, nu este nici măcar pentru elevii de liceu. Copiii află puțin despre teatru în școala gimnazială. Nu știu cât află ei în liceu. Teatrul nu se studiază la literatura română decât în clasa a VIII-a, dar o soluție ar fi cenaclul de teatru, atelierul de teatru. Din păcate, ei au un program foarte încărcat. Elevii de clasa a VII-a au 33 de ore pe săptămână, ca să mai pui și un opțional cu teatru...”, mai spune profesoara Emilia Șerban.

La Z.E.I., pentru a participa la „Lecția de teatru”, care s-a desfășurat la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina, au venit și elevi de liceu. Învață la liceul de Arte din Târgu-Jiu și sunt mult mai obișnuiți cu scena decât colegii lor mai mici.

„Am venit cu un colaj de replici, fragmente din patru piese ale lui Eugen Ionescu, la invitația doamnei profesoare Ema Șerban cu care colaborez de foarte mult timp. (...) Copiii mei sunt la secția de Teatru a Liceului de Arte din Târgu-Jiu și mi-am permis, pentru că ei deja studiază teatru cu actori, în limba română, să-mi fac și eu o trupă, în limba franceză, cu care colind lumea la diverse festivaluri internaționale și astăzi iată-ne aici”, spune profesoara Melania Mihai.

Cât de mult îi ajută pe copii teatrul este și mai evident pentru liceeni. „Este foarte important, sunt pasionați, vor să devină actori, îi ajută enorm să aibă mai multă încredere în ei, să-și dezvolte modul de exprimare, dicția și cultura. Sunt obligați în felul acesta să citească. Ei citesc de plăcere, dar n-ar avea cum altfel oricum, pentru că ei dau examene și tot felul de teste și ei pregătesc piese în limba română obligatoriu. La mine este activitate extrașcolară”, a mai adăugat prof. Melania Mihai.