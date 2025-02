Boicotul care n-a fost. „La piață e frig, locuri de parcare nu sunt, îi mai gonim și noi. E nevoie de mai mult să ne aleagă” REPORTAJ

Ziua în care producătorii din piețe ar fi trebuit să se bucure de vânzări bune, pentru că românii au fost invitați să boicoteze supermarketurile și să se îndrepte către țărani, a fost în fapt una ca oricare alta. „E ce vedeți. Nimeni-nimeni, minute în șir”.

„Ziua boicotului” nu le-a micșorat vânzările supermarketurilor și nici nu a adus mai mulți cumpărători în piețe. Oamenii și-au văzut de obiceiurile de zi cu zi, chiar dacă producătorii care au crezut enorm în forța îndemnului la boicot au căutat semne de mai bine.

„Chiar îi mulțumim domnului președinte ales Georgescu pentru inițiativa pe care a luat-o, mai ales pentru noi producătorii. A avut mare dreptate și este foarte adevărat. Lumea vine și cumpără de la producători. E cam de dimineață ca să vă spun cu cât, dar vin mai mulți, cam cu 30%”, a apreciat Nicoleta Petcu, producător de legume și fructe, pe care am găsit-o în piața Zahana din Slatina. În această perioadă vinde verdeață, ceapă verde și spanac, dar este aproape gata de cules o nouă tranșă de salată și ceapă verde.

„Avem solarii, plantăm roșiile, castraveții, deja sunt mari răsadurile, dar pe perioada iernii vindem mai mult verdețuri. Mai vindem și la en-gros, mai ales când avem cantități mari”, mai spune doamna Nicoleta. De retaileri nu prea vrea să audă, pentru că, spune ea, vor doar marfă calitatea I, produsele de același calibru, iar prețul este convenabil pentru ei, nu pentru producători.

„Retailerii ăștia sunt sub orice critică. La roșii trebuie să ai un calibru, aceeași mărime. Am avut cam 1.200 kilograme de kapia și la unul din retaileri - le ia prin sondaj - a găsit înțepate doar două teci, înțepate cu codițele lor. Din Olt duceam la particular, el ducea la Ploiești, la depozit, și au găsit două sau trei teci înțepate și mi-au returnat marfa, după patru zile. Norocul meu este că eu merg cu tratamente ecologice și nu mi s-au stricat. Le-am revândut la piață”, spune Nicoleta Petcu.

Alți colegi, producători și aceștia (producătorii, mai ales în această perioadă, sunt puțini în piață, pentru că în afară de salată, ceapă și verdețuri, puține sunt produsele pe care le mai au în solarii), spun că se uită lung după cumpărători, nicidecum să fie mai mulți.

„Am vândut mai bine vineri și sâmbătă”

„Nu vindem mai mult. Am vândut mai bine vineri și sâmbătă. Ieri trebuia să fie treaba asta. N-am vândut deloc până acum. Dar ne așteptam, e drept, să fie mai multă lume. Nu e. Foarte puțin fac vânzare. Puțin din aia, puțin din aia. Doar la piață vindem, nu avem suprafață mare. Acum avem salată, ceapă, după aceea roșii, castraveți. Dăm și la en-gros în sezon. Noi producem și răsaduri”, spune un alt producător.

„Slăbuț, slăbuț, parcă în fiecare an mai scad. Nicio șansă să crească vânzările. La câte produse am, nu cred că am vândut de 100 lei până acum (n. red. – până al prânz). Nu, pentru că oamenii au primit bonurile pe carduri, se duc și le iau de acolo. La noi, dacă n-avem card... Sunt carduri de alimente și trebuie să faci contracte cu firmele mari. La noi vin tot clienții fideli, cei care ne știu de vara, când cumpără roșii, castraveți, ardei, vinete, iar acum vin și cumpără verdeață și ce mai avem”, explică o altă doamnă. Are la vânzare, pe lângă salată, ridichi, ceapă verde și verdețuri, și ardei, încă mai e de cules în solarii, ceea ce nu li se întâmplă multor producători.

E oarecum o perioadă de tranziție, până la începutul lunii aprilie, când va putea să pună pe piață primele roșii la solar, atât de așteptate de cumpărători. Atunci va fi, explică doamna, o altă discuție. Cumpărătorii care, ca toți românii, își permit să cumpere din ce în ce mai puțin se vor plânge că e prețul mare.

„Mai vine câte unul și zice: dar ce dracu’ le faci? Păi, noi facem foc din decembrie, știe cineva? Cred că la început de aprilie suntem gata cu ele. Au și legat. Unele sunt în floare, iar altele au început să lege. E 3.000 lei pe noapte căldura. Și când vine unul și zice – ce dracu’ le-auifăcut de costă atât? - chiar te doare capul. Zice – Nu vă mai săturați de bani! - , dar dacă tragi linie...”, adaugă femeia.

De ce nu vin cumpărătorii în număr mare la piață

Producătorii știu și de ce clienții sunt mai puțini cu fiecare an. La supermarket pot să meargă cu mașina, aici nu au locuri de parcare. Acolo e cald, aici e iarna foarte frig și vara foarte cald. În plus, nu le pot oferi clienților posibilitatea de a plăti cardul. Peste toate, încă puțini sunt cei care le permit cumpărătorilor să-și leagă, bucată cu bucată, produsele, așa cum se întâmplă în supermarket

„E nevoie de mai mult să-i aducem la noi. Să facă un program de testare, instituțiile statului, să aibă cumpărătorul încredere în ce cumpără de aici. Noi producem curat, cerem de ani de zile lucrul ăsta. Facame analize cât putem, dar e costisitor. Poate unora nu le-ar conveni, dar dacă mai vine un scandal ca cel de la Matca... Atunci nu mai voia nimeni roșiile, era în plin sezon, începusem să culegem, le-am dat cu 7 lei, un preț extrem de mic, deși am băgat căldură din decembrie”, mai spune doamna care are, împreună cu familia, aproximativ un hectar și jumătate de solarii.

„Cum să fie mai mulți, nu vedeți ce este? E ce vedeți. Nimeni-nimeni, minute în șir. Se împuținează pe timp ce trece. Piața nu va mai merge, asta e clar. Te-ai lăsa, ai face altceva, dar unde te mai duci la 60 de ani?”, spune un comerciant care cumpără de la producători sau din piețele en-gros și vinde în piață de foarte mulți ani. Spune că e din ce în ce mai greu să reziste pe piață, iar o soluție nu o întrevăd.

„Știți cum? Omul își știe portofelul, își știe nevoile, nu poate nimeni să-l convingă de una sau de alta doar cu vorbe. Lucrurile trebuie să se facă în profunzime. E nevoie să schimbăm fiecare dintre noi câte ceva, ca să-i aducem pe oameni la noi”, mai spun producătorii care vând în piață. Recunosc în același timp că au nevoie să vândă și în supermarket sau la depozit și că mulți își doresc asta, pentru că în plin sezon, când sunt cantități foarte mari, la cum sunt acum organizate piețele, ar rămâne cu marfa în ferme.

În timpul în care cei care vând în piață așteptau clienții, în supermarketul din apropierea pieței lucrurile au decurs ca de obicei. Au fost intervale orare cu afluență mai mare de cumpărători, au fost mai puțini în alte intervale orare, cert este că magazinul nu a fost, în niciun caz, ocolit, spun lucrătorii comerciali din magazin.