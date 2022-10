Zece câini Salvamont, pe Transfăgărășan. Exercițiu spectaculos cu elicopter SMURD și salvatori din patru județe VIDEO

Zece câini Salvamont și nouă salvatori montani din patru județe au participat, la începutul săptămânii, la un exercițiu aero spectaculos, cu un elicopter SMURD, pe Transfăgărășan.

Este vorba despre un exercițiul menit să îi familiarizeze pe câinii specializați în căutarea victimelor, inclusiv în caz de avalanșă, dar și pe instructorii lor.

De altfel, toți câinii specializați din cadrul serviciilor de la nivel național trec prin astfel de exerciții, pentru a fi acomodați pentru intervențiile reale, atunci când este nevoie să fie transportați pe calea aerului, alături de conductorii lor, în zone dificile, pentru a căuta victime.

La exercițiu au participat zece unități canine din Argeș, Prahova, Alba și Caraș-Severin: în total, nouă salvatori montani și zece câini specializați.

Printre cei care au luat parte la exercițiu s-au numărat și trei unități canine care au fost brevetate anul acesta, precum Dingo și conductorul său, Cristian Toma, de la Salvamont Argeș.

„În curricula pentru pregătirea câinilor pentru avalanșe, una dintre componente este inserția/extracția aero și noi am reușit să implementăm acest standard, să o realizăm cu fiecare unitate canină pentru intervenția la avalanșă. La școala din iarnă au fost trei unități canine care au fost brevetate, dar care nu aveau partea de instruire aero pentru că în zilele desemnate pentru zbor a fost vânt și o temperatură de -18 grade Celsius, adică o răcire echivalentă de -28 sau -30 de grade Celsius”, a explicat Ion Sănduloiu, directorul Salvamont Argeș, Ion Sănduloiu

La exercițiul de săptămâna aceasta a fost efectuată partea de inserție/extracție aero prin troliere cu unitățile canine care au brevetat anul acesta și cei care au putut să vină în limita carburantului și timpului disponibil au făcut antrenamente.

Prezent și veteranul Helios. „Cu el a început toată mișcarea aceasta”

Șeful Salvamont Argeș a participat și el la exercițiu cu veteranul Helios, cel care a fost donat serviciului județean de Salvamont Savoia (Franța), prin colaborarea CJ Argeș cu Departamentul Savoia, primul câine specializat în căutarea de victime în avalanșă din România.

„Nu mai țin minte câte exerciții are Helios la activ. Din 2017 am început lucrul aero. Au fost unele scurte și mai dese, altele cu amplasare pe vârfuri sau zone accidentate. Nu mai are emoții. Este incitat când vine elicopterul, este puțin neliniștit, și noi suntem. Dar emoții nu mai are. Este un veteran. Cu el a început toată mișcarea aceasta cu câinii Salvamont”, a mai spus Ion Sănduloiu.

„Curentul mare de aer îi deranjează puțin pe căței”

Tiberiu Krizbai, de la Serviciul Public Judetean Salvamont Alba, a venit la exercițiu cu doi câini: Yukana (care se trage din Helios), și ea o veterană, și Kamura care va fi brevetată anul acesta.

„Particip la exercițiul de zbor cu elicopterul cu Yukana, în vârstă de 9 ani, Kamura, în vârstă de un an. Ne pregătim pentru troliere, astfel încât să fie acomodați cu manevrele de zbor, de acroșare/decroșare, deoarece în cazul unei intervenții nu dorim să avem probleme, ci să reușim să găsim victima mai ușor. Kamura va fi brevetată anul acesta și sperăm să urmeze cu succes pe Yukana. Suntem la al treilea cățel și lucrurile decurg foarte bine, mai ales în căutarea cu unitățile canine”, a explicat Tiberiu Krizbai.

Kamura a făcut în prealabil multe exerciții de trolieri fără elicopter. Elicopterul SMURD a fost ceva nou, dar nu a speriat-o deloc.

„Singurul impediment a fost acesta, curentul mare de aer care îi deranjează puțin pe căței, dar deja s-au obișnuit și nu au niciun fel de problemă”, mai spune Tiberiu Krizbai.

Salvamont Argeș, exemplu de bune practici la nivel național

În ciuda numeroaselor intervenții în zona montantă, Salvamont Argeș are una din cele mai ridicate rate de misiuni încheiate cu succes și este și centrul care coordonează activitatea în privința unităților canine Salvamont din țară.

„Salvamont Argeș - și trebuie să ne mândrim cu acest lucru - este un exemplu de bune practici la nivel național și trebuie să rămână la acest nivel. Consiliul Județean Argeș încurajează activitatea Salvamont Argeș și îi încurajăm pe băieți să se profesionalizeze de la an de an, lucru care, iată, se întâmplă, și prin grija partenerilor noștri tradiționali”, spune Adrian Dumitru Bughiu, vicepreședinte Consiliul Judetean Argeș, care a urmărit exercițiul la fața locului.