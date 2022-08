„Hai cu girofaru'!”. Salvamontiștii cer dreptul de a folosi semnale acustice şi luminoase pe mașinile de intervenție

„Hai cu girofaru', stimați decidenți ai vieților noastre!”, este mesajul reluat la sfârșitul lunii august de Salvamont Argeș, după o intervenție pe Transfăgărășan, drum extrem de aglomerat în weekend, care a demonstrat încă o dată cât de important ar fi un astfel de instrument.

Salvatorii argeșeni au desfășurat o acțiune în sprijinul Salvamont Sibiu. Pentru că nu pot folosi girofaruri, au fost nevoiți să înainteze în ritmul, extrem de lent, al coloanei de autoturisme. Au avut noroc cu o mașină de poliție care le-a deschis, într-un final, drumul.

„În cazul de față, mulțumim Poliției Argeș, care ne-a ajutat pe ultima bucată, că altfel ajungeam diseară!”, a explicat Salvamont Argeș.

După ce au rămas singurii din Europa care nu au voie să folosească semnale acustice şi luminoase (impropriu spus girofaruri) pe maşinile de intervenţie, la începutul acestui an, salvamontiștii au inițiat o petiție derulată prin comunitatea independentă Declic, care militează pentru modificarea art. 32, alin. (1), litera b) din Codul Rutier, prin adăugarea autospecialelor din cadrul serviciilor „Salvamont” în categoria vehiculelor cu regim de circulație prioritară, care pot folosi sisteme de avertizare acustică şi luminoasă de culoare albastră. Petiția, semnată de mii de oameni, a fost înaintată MAI, IGPR şi DSU.

În total, sunt opt ani de când Salvamont tot încearcă să obțină acest drept pentru deplasarea la urgenţe. „A fost fără rezultat, deși avem dreptul să achiziționăm pentru Salvamont autospeciale tip ambulanță, care au prevăzute «girofaruri», «girofaruri» pe care nu le putem folosi”, este semnalul de alarmă tras, de nenumărate ori, de Ion Sănduloiu, directorul Salvamont Argeş.

„Am «ratat» acea misiune din cauza traficului”

În urmă cu o săptămână, Salvamont Argeș nu a putut ajunge la o intervenție din motive similare.

„Am fost solicitați prin 112 să intervenim în Vf. Mîzgavu, unde un bărbat de 47 ani, cioban la o stână, avea probleme grave de respirație. Am solicitat sprijinul elicopterului SMURD, dar din cauza condițiilor meteo, nu a putut efectua misiunea. Ne-am pus în mișcare de la Cota 2000 spre Curtea de Argeș-Sălătrucu-Valea Topologului și apoi spre Mîzgavu. În două ore nu am putut ajunge la Vidraru. Vremea se înrăutățea, începuse sa plouă și, în ritmul ăla, nu aveam nicio șansă să ajungem mai devreme de cinci ore. Atunci am apelat la colegii de la Salvamont Vâlcea, care aveau în desfășurare două misiuni. Au încheiat mai repede una din ele și, la rândul lor, au apelat la șeful de post dintr-o comună să îi scoată mai repede spre zona montană. Noi am «ratat» acea misiune din cauza traficului, dar au rezolvat colegii de la Vâlcea. Cam asta pățim noi vara”, explică Cristian Toma, şef serviciu administrativ Salvamont Argeş.

Situațiile ca aceasta nu sunt noi. În 2017, de exemplu, din cauza traficului îngreunat de pe Transfăgărășan, salvatorii argeşeni au ajuns la o fetiță rănită pe munte după o oră şi jumătate, mult mai greu decât dacă maşina cu care se deplasau ar fi avut girofar.

Tragicul accident cu 13 victime din același an, produs în zona Dâmbovicioara, unde un camion cu militari ai Batalionului 33 Vânători de Munte Dragoslavele s-a răsturnat într-o râpă, e un alt exemplu trist. Salvamontiștii fuseseră chemați să intervină pentru scoaterea victimelor (trei persoane decedate şi 10 rănite). Drumul în lucru, plin de semafoare şi blocaje, a fost extrem de greoi, iar lipsa semnalelor acustice şi luminoase și-a spus iar cuvântul.