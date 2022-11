Minune în locul unde nouă persoane au decedat într-un groaznic accident din Neamţ

În locul unde acum patru ani nouă persoane au decedat într-un groaznic accident din Neamţ, o minune s-a petrecut miercuri seara. Doi tineri, care au plonjat cu mașina în apelele unui canal hidroenergetic, s-au salvat miraculos.

Pe 2 noiembrie 2022, în jurul orei 20:00, poliţişti, cadre medicale şi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Vaduri, în urma căruia au rezultat doar pagube materiale.

„Din cercetările preliminare efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, se deplasa în localitatea Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, a plonjat în canalul de aducţiune al hidrocentralei Stejaru“, a declarat subinspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Neamţ.

Atât conducătorul auto, care nu consumase băuturi alcoolice, cât şi o pasageră în vârstă de 18 ani, au reuşit să se autoevacueze şi nu au necesitat îngrijiri medicale. Acest lucru poate fi considerat o minune, deoarece majoritatea celor care au căzut în canalul hidroenergetic cu maşina nu au supravieţuit.

Asta pentru că apa are câţiva metri adâncime, curentul este destul de puternic, iar ca să înoţi îmbrăcat e imposibil. Plus că pereţii betonaţi sunt plini de mâzgă, neavând de ce să te agăţi. Accidentul de aseară a avut loc exact în zona unde, în 2018, nouă persoane şi-au pierdut viaţa.

În noaptea de 4/5 aprilie 2018, înainte de Paşti, un microbuz de transport marfă, în care erau zece persoane, a căzut, în jurul orei 01.00, în acelaşi canal. Un singur bărbat a reuşit să se salveze. Cercetările aveau să certifice că, exact înainte de podul care traversează canalul, şoferul a pierdut controlul asupra direcţiei.

După scoaterea maşinii, în interior au fost identificate şapte persoane decedate, bărbaţi cu vârste între 17 şi 45 de ani. Apoi, pompieri cu bărci de salvare şi scafandri au continuat căutările, fiind descoperite, în jurul orei 08.30 şi cele două victime, care fuseseră date dispărute.

Persoanele decedate şi singurul supravieţuitor se întorceau acasă, în câteva localităţi din Neamţ, venind din judeţul Arad, unde munciseră în domeniul forestier, la plantat puieţi. Cauza accidentului a fost o defecţiune la angrenajul unei roţi, care s-a rupt de pe osie.

„Dormeam şi deodată am ajuns în apă. În acel moment, am dat cu piciorul, că se crăpase parbrizul. Am tras de el şi am ieşit. Nu ştiu cum m-am salvat. În maşină mai erau fratele, Ştefan, cumnatul şi fratele cumnatului meu, plus nişte băieţi din alte localităţi“, declara, pentru „Adevărul“, Ionuţ Vârlan, din Podoleni, singurul supravieţuitor.