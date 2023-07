Sistemul de termoficare din Oradea, cel mai bun din ţară, este reabilitat 85%

Pentru procentul celor 15% care mai rămâne de reabilitat din reţelele principale, primarul a precizat că se pregăteşte un studiu de fezabilitate pentru etapa a patra, tot din fonduri europene.

Oradea are cea mai bună reţea de termoficare din ţară, în care 85% din reţeaua primară de termoficare este reabilitată, a declarat vineri primarul municipiului Oradea, Florin Birta, într-o vizită pe şantierele sistemului de termoficare din centrul municipiului, unde se derulează etapa a treia a unui amplu proiect de reabilitare demarat în 2014, potrivit Agerpres.

"În tot sistemul de termoficare din Oradea, pe cele trei etape, plus noua termocentrală, plus Nufărul geotermal, au fost investite peste 200 de milioane de euro. Este un proiect complex care aduce în municipiul Oradea, în această etapă a treia, peste 20 de milioane de euro pentru a reabilita reţeaua de termoficare primară. Finanţarea municipiului este de 2%, restul fiind asigurat prin fonduri europene, prin POIM. Oradea este al doilea oraş din ţară, după Bucureşti, ca număr de clienţi la sistemul de termoficare, peste 60.000 de clienţi. Cu siguranţă, pot să spun, că atât în ce priveşte investiţiile cât şi starea reţelei, suntem oraşul care are cea mai bună reţea de termoficare din ţară," a declarat primarul Florin Birta.

Potrivit edilului, sistemul de termoficare a fost reabilitat în etapa întâi, în perioada 2014 - 2015, pe o distanţă de 17,5 km, în etapa a doua, 2017 - 2018, alţi 21,3 km şi în etapa a treia, 2022-2023, pe o lungime de 23 de km, în total 61,8 km, din cei 86 de km de magistrale.

Etapa III presupune 46 de subetape în diferite zone ale oraşului ce nu au fost acoperite în etapele I şi II, practic fiind 23 km de conductă primară de reabilitat. Lucrările sunt în grafic şi până la debutul şcolii, pe 11 septembrie, ar trebui să fie închise porţiunile care afectează traficul în oraş şi să se finalizeze în decembrie a.c..

Prin acest proiect major se modernizează, pe lângă cei 23 de kilometri de reţea de transport, şi 42 de puncte termice şi 1,2 kilometri de reţea de distribuţie. De asemenea, cinci puncte termice vor fi dezafectate şi înlocuite cu 39 de mini-puncte termice, de ultimă generaţie.

"Vreau să reamintesc faptul că, în 2008, pierderile pe reţea erau de circa 40%, iar după ce va fi finalizată şi etapa aceasta, pierderile se vor reduce la jumătate şi nu se vor mai regăsi în preţul plătit de populaţie la gigacalorie. Am ajuns oraşul din ţară cu cel mai mic preţ de producere a gigacaloriei, pentru că am redus pierderile prin aceste investiţii şi suntem oraşul care, deşi avem cea mai mică subvenţie la gigacalorie, orădenii nu plătesc cea mai scumpă gigacalorie, cum era folclorul până mai de mult," a subliniat primarul Birta.