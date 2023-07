Oraşul din România în care lalelele cresc într-un copac. A înflorit pentru prima oară după 11 ani

Un copac exotic, plantat în urmă cu 6 ani în oraşul Ştei din judeţul Bihor, a înflorit pentru prima oară, florile lunguieţe, galben verzui, având forma lalelelor, de unde copacului i se şi trage numele: Copacul cu lalele sau Copacul Tulipan.

„Am plantat mai mulţi astfel de copaci, vreo 10. Acesta a fost primul, are 11 ani şi de 6 ani e la noi. În vara aceasta a înflorit pentru prima oară, ceea ce înseamnă că a intrat la maturitate”, a povestit, pentru Adevărul, primarul oraşului, Iulian Balaj.

Edilul s-a îndrăgostit de frumuseţea copacului când a vizitat satul Iscroni - aparţinând oraşului hunedorean Aninoasa, unde a văzut un exemplar de 140 ani. „Apoi, în 2015, când am fost la Palatul de vară Brukenthal, din Avrig, al fostului guvernator al Transilvaniei, am văzut un arbore de 250 de ani. Era spectaculos. Atunci am decis să plantez şi acasă”, explică Balaj.

L-a sădit în curtea bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, care a şi devenit loc de pelerinaj pentru iubitorii de plante exotice.

„Este un copac frumos, elegant, cu frunze în formă de liră. Când e înflorit, e totul galben portocaliu, e superb. Al nostru încă nu a avut aşa multe flori, pentru că a fost prima oară când a înflorit”, mai zice edilul.

Copacul Tulipan (Liriodendrum Tulpifera) este declarat monument al naturii în toată Europa. Este din aceeaşi familie cu magnoliile şi îşi are originea în zonele împădurite din Estul Americii de Nord.

Foarte rezistent la condiţiile de mediu, copacul poate trăi chiar şi 500 ani, şi poate ajunge la dimensiuni impresionante, de peste 30 metri înălţime şi 1 metru diametru. Copacul cu lalele înfloreşte o dată la patru ani, de obicei în iunie, între trei şi şase săptămâni. Florile, înalte de aproximativ patru-cinci centimetric, acoperă întregul copac.

În România, cel mai cunoscut este Tulipanul din Aninoasa, situat la marginea DN66A Craiova-Deva. A fost adus de la Paris, de Anne Margarette Maderspach, soţia baronului Viktor Maderspach (numit de momârlani Mogoşpop), cel care a construit în Iscroni un castel şi a amenajat un parc dendrologic.

Tulipanul de la Aninoasa, inclus în circuitul turistic al zonei, este supranumit de localnici şi „copacul lui Jules Verne”, faimosul scriitor cu care soţia baronului a corespondat. Oamenii spun că, inspirat de locurile din zonă, Jules Verne a scris celebrul său roman „Castelul din Carpaţi”.