Producții bune în podgorii, viticultori nemulțumiți din cauza prețului mic. „Procesatorii au prețurile de acum 23 de ani”

Producții bune în podgorii, însă viticultorii au nemulțumiri mari: constată că ies în pierdere. Tendința este accentuată și de faptul că sectorul viticol a fost puternic afectat în perioada pandemiei, iar acest lucru a fost resimțit cel mai mult de către producătorii mici.

Experții spun că 2023 este un an bun pentru viticultură. Deși strugurii s-au copt și sunt mai mulți decât anul trecut, lucrurile nu stau la fel de bine și pentru viticultori. Indiferent cât ar culege, când fac socotelile, aceștia constată că ies în pierdere.

Într-o piaţă care a produs aproximativ 3,9 milioane de hectolitri de vin în 2022 şi a avut vânzări de peste două miliarde de lei, veniturile ar putea creşte, având în vedere că în primele şase luni din acest an preţul vinului a crescut cu 6%, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS). Pe de altă parte, marii procesatori nu oferă mai mult de 80 de bani/kg de struguri, indiferent de soi. Ceva mai bine la vânzări stau viticultorii care au soiuri de masă.

„Procesatorii au și acum prețurile de acum 23 de ani. La piața liberă poți vinde și cu 2 lei. Munca țăranului nu e plătită”, explică viticultorii ieșeni.

Muncă și datorii

Tendința este accentuată și de faptul că sectorul viticol a fost puternic afectat în perioada pandemiei, iar acest lucru a fost resimțit cel mai mult de către producătorii mici. În 2022, domeniul a început să revină pe linia de plutire, dar provocările încă există.

„Toată săptămâna am reușit să dau struguri de 10.000 de lei, dar culesul pe mine m-a costat 12.000 de lei. Deci eu acum sunt dator. Munca noastră nu o mai punem niciodată la socoteală. Dacă nu vând toți strugurii, trebuie să fac vin, altfel cum? Vinul meu este de calitate, dar nu am voie să îl vând. Deci acum sunt nevoit să cedez la preț, pentru că sunt blocat altfel. Toate s-au scumpit, dar strugurii rămân la același preț de ani de zile pentru că așa vor bișnițarii”, mărturisește un podgorean din zona Iaşilor.

Vin și bucuriile

Pe de altă parte, marii producătorii de vinuri din Iași sunt bucuroși că anul acesta au o producție bună. Căldura a contribuit la procesul de coacere, astfel că strugurii sunt bogați în conținutul de zahăr.

„Pare a fi un an mai bun ca cel de anul trecut. Au crescut vânzările, producția este mai bună ca anul trecut. Am avut 800 de oameni la culesul manual și la restul suprafeței am folosit patru combine. Prețurile la vinul vândut anul acesta au crescut cu 10-15 la sută, pentru că au crescut cheltuielile cu energia electrică, cu motorina, cu forța de muncă, plus că materialele cu care ne aprovizionăm sunt mai scumpe”, susține Constantin Deleanu, care administrează peste 1.700 de hectare cu viță-de-vie.

România rămâne în top

Producţia de struguri din acest an este promiţătoare şi ar putea să o depăşească pe cea din 2022, de 808.000 de tone, România rămânând astfel în topul celor mai mari cinci producători de struguri din Uniunea Europeană, așa cum spun reprezentanţii din industria vitivinicolă.

România a avut o producţie totală de struguri de 990.000 de tone în 2021, situându-se astfel pe locul al patrulea în topul celor mai mari producători din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat.

Cel mai mare producător de struguri din UE este Italia, cu o producţie de 8,15 milioane de tone de struguri în 2021, urmată de Spania (6 mil. tone) şi Franţa (4,5 mil. tone).