O gălățeancă și-a abandonat fiul la Spitalul de Pediatrie, unde venise în vizită la fetița ei. Ce se întâmplă acum

Cel care a sesizat situația este concubinul femeii, care a sunat la 112. A fost anunțată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, iar polițiștii o caută în prezent pe mama copiilor.

Pe 17 februarie 2024, la ora 16,10, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, printr-un apel la 112, de către un bărbat, din municipiul Galați, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 39 de ani, din Galați, concubina bărbatului, l-ar fi lăsat nesupravegheat pe fiul lor minor, în vârstă de nouă ani, în incinta Spitalului de Pediatrie „Sfântul Ioan” din Galați.

„Din verificările efectuate de către polițiști, aceștia au stabilit că cele sesizate se confirmă, în sensul că femeia, aflându-se la programul de vizită medicală a fiicei sale, în vârstă de opt ani, împreună cu minorul de nouă ani, ar fi părăsit în mod voluntar unitatea medicală și l-ar fi lăsat pe acesta din urmă în incinta spitalului”, au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Ulterior, bărbatul s-a prezentat la sediul Spitalului de Pediatrie „Sfântul Ioan” din Galați, de unde l-a preluat pe fiul minor în vârstă de nouă ani.

Polițiștii continuă cercetările în vederea depistării femeii, clarificării situației de fapt și luării măsurilor care se impun.

De asemenea, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Și-a abandonat copiii în frig, lângă spitalul din Alexandria

Un alt abandon șocant a avut loc în 2018 la un spital din județul Teleorman. O femeie şi-a abandonat copiii în frig, lângă un spital din Alexandria. Postarea făcută pe Facebook de o tânără din Alexandria a devenit virală şi a fost găsită rapid mama micuților.

Ea a fost audiată pe 11 decembrie 2018, de poliţişti, iar micuţii ei au fost preluați de Protecţia Copilului.

Se numește Lenuţa Călin și şi-a abandonat copiii lângă Spitalul Judeţean din Alexandria. Pe 10 decembrie, s-ar fi dus să-i vadă, iar pe 11 decembrie, poliţiştii au dus-o la audieri.

O rudă îndepărtată a femeii susţine că Lenuţa (23 de ani) e originară din comuna Grajduri, judeţul Iaşi, că a fost abandonată de mamă şi crescută de bunică. O descrie astfel:

„Ştiu că mama ei la fel a făcut cu ea, a abandonat-o. Mama ei are 8 copii şi pe ea a lăsat-o la bunica ei, în comuna Grajduri. A fost crescută de bunica ei. Ştiu că la 17 ani a plecat de acasă cu diverşi băieţi. (...) Ştiu că bunica sa i-a dat o educaţie bună şi a crescut-o bine, dar am înţeles că are şi probleme de comportament“.

În urma apelului lansat de o tânără din Alexandria s-a aflat că Lenuţa ar fi locuit o perioadă cu copiii la o mănăstire din judeţul Prahova, dar şi că micuţii ar avea taţi diferiţi, iar ea ar fi rămas singură cu micuţii.

Localnicii din comuna Vităneşti, judeţul Teleorman, unde ar fi venit Lenuţa la un bărbat sunt surprinşi de cele auzite despre ea din presă şi susţin că teleormăneanul din satul Purani, comuna Vităneşti, nu ar avea nicio vină. Acesta ar fi fost părăsit de Lenuţa Călin pentru un altul.

Doi copii, unul de un un şi câteva luni, celălalt de 5-6 luni, au fost abandonaţi în zona Spitalului Judeţean Alexandria pe 8 decembrie. În urma unui apel la 112 al unei femei, echipajul de pe ambulanţă i-a adus pe micuţi la spital.