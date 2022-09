Secetă combătută cu generatoare de ploaie în Vrancea. Cum funcționează tehnologia

Potrivit autorităților, tehnologia care se află în dotarea Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II Vrancea va fi pusă în funcţiune săptămâna viitoare. 20% din suprafața agricolă a Vrancei a fost afectată de secetă.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II din Vrancea are în dotare, începând de vineri, 23 septembrie, zece generatoare pentru stimularea precipitaţiilor.

Vrancea a fost printre cele mai afectate regiuni din cauza secetei pedologice și autoritățile vor ca aducă ploaia în această toamnă prin însămânţarea norilor de joasă altitudine.

„Practic, este acelaşi principiu folosit şi la rachetele antigrindină. (...) Au existat voci care au criticat substanţa. În momentul de faţă, această substanţă se foloseşte pe scară largă atât pentru stimularea precipitaţiilor, cât şi pentru combaterea grindinei. De-a lungul timpului, s-au folosit mai multe substanţe active, dar s-a dovedit faptul că, din punct de vedere al mediului, iodura de argint nu produce efecte adverse. Noi am făcut an de an studii de mediu, am luat probe din apa meteorică căzută la sol în urma însămânţării şi le-am dus la laborator de mediu acreditat pentru studiile necesare şi nu s-a găsit vreun grad ridicat de contaminare sau valori peste limita normalului în sol, fapt pentru care nu putem merge pe ipoteza că substanţa activă ar produce efecte adverse", a spus, pentru Agerpres directorul unităţii de combatere a grindinei, Ionuţ Lazăr.

Prefectul de Vrancea spune că generatoarele vor fi poziționale în punctele de lansare din zona sub-montană a Vrancei și vor fi operaționale din momentul instalării.

„Datorită acestor măsuri se va diminua seceta prin stimularea norilor care au precipitații, dar nu le generează”, spune prefectul Nicușor Halici.

Nicușor Halici susține că acestea nu vor fi singurele măsuri întreprinse. Începând cu prima parte a lunii octombrie, pe aeroportul din Bacău vor veni cele doua avioane din Bulgaria, care au generat în această vară în zona Tulcea Constanța precipitații de 14-30 l/mp.

Avioanele vor veni în octombrie și vor spaţiul aerian din judeţele Bacău şi Vrancea, pentru stimularea norilor.

De asemenea, se vor continua demersurile pentru canalul Siret-Bărăgan, o arteră vitală pentru susținerea sistemului de irigații din județ și vor fi puse în continuare în funcțiune canalele administrate de ANIF.

Vrancea se numără printre județele țării cele mai ​ afectate de secetă.

Specialiștii Direcției Agricole Vrancea, care au centralizat toate datele din teren, arată că suprafața calamitată din județ este de 75.000 de hectare, ceea ce înseamnă jumătate din terenul arabil al Vrancei, cifrat la 148.000 de hectare și 20% din suprafața afectată la nivel național (400.000 hectare).