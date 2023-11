Fost primar, nepot al europarlamentarului Dan Nica, condamnat la 5 ani și patru luni de închisoare cu executare

Iulian Nica a fost învinuit într-un dosar de nu mai puţin de şase infracţiuni. Vorbim de șantaj, abuz în serviciu, fals intelectual, instigare la abuz în serviciu, instigare la delapidare, de instigare la fals intelectual.

Primarul oraşului Panciu a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare, cu executare, într-un dosar în care este învinuit pentru nu mai puţin de şase infracţiuni. Decizia poate fi atacată cu apel.

”În baza art. 207 alin.(l), (2) ?i (3) Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 131 din Legea 78/2000 (4 acte materiale) , condamnă pe inculpatul Nica Iulian la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj. În baza art. 297 alin. (1) Cod penal cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal (13 acte materiale), condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 47 Cod penal cu ref. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu . În baza art. 47 Cod penal cu ref. la art. 295 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la delapidare. În baza art. 47 Cod penal cu ref. la 321 al.l Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual . În baza art. 47 Cod penal cu ref. la 321 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual. În baza art.38 al.1 CP şi art. 39 lit.b CP, contopeşte pedepsele stabilite, urmând ca inculpatul Nica Iulian( să execute pedeapsa cea mai grea, şi anume aceea de 2 ani şi 8 închisoare sporită la 5 ani şi 4 luni închisoare în stare de deten?ie. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b Cp pe o perioadă de 3 ani”, se arată în decizia judecătorilor de la Judecătoria Tecuci

În acest dosar, totul ar fi pornit de la o plângere făcută edilului de către o angajată a DUSPI SERV, societatea de salubritate a Consiliului Local Panciu. Prin intermediul acestei societăţi, primarul Iulian Nica ar derulat o serie de ilegalităţi care au condus la un prejudiciu estimat deocamdată la peste 300.000 de euro.

Mai exact, faptele au început în urmă cu mai mulţi ani, când edilul a pus la dispoziţia unei cunoscute firme din zonă un concasor şi un excavator, utilaje aflate în administrarea Primăriei.

Dacă în primul an societatea DUSPI a încasat chirii modice pentru cele două utilaje, ulterior acestea aproape că au fost abandonate către firma în cauză, care s-a folosit de ele fără nici un avantaj pentru primărie. Tot prin intermediul societăţii de salubritate s-au făcut deconturi fictive de carburant, edilul s-a folosit de oamenii societăţii pentru scopuri personale şi alte foarte multe alte fapte pe care procurorii încearcă să le probeze. De altfel, acesta este doar unul dintre dosarele în care este cercetat Iulian Nica, în realitate fiind mai multe fapte instrumentate.

Iulian Nica ea fost primar al oraşului Panciu din anul 2014 până în 2020, după ce au fost organizate alegeri parţiale, ca urmare a decesului fostului edil, Ion Petre. Anterior, acesta a fost viceprimar încă din anul 2008. Este cunoscut ca un primar căruia îi place să fie prezent tot timpul în lumina reflectoarelor, de unde şi cultul personalităţii foarte dezvoltat. Este rudă cu europarlamentarul PSD Dan Nica, la rândul său originar din Panciu.