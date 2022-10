Ana Maria Bărbosu, medalii de aur în Turcia. Gimnasta din Vrancea calcă pe urmele Nadiei Comăneci VIDEO

Ana Maria Bărbosu este componentă a Clubului Sportiv Şcolar Focşani şi se pregăteşte la Centrul Olimpic de la Deva. Este campioană europeană absolută de junioare și de anul acesta evoluează în echipa de senioare.

În vârstă de 16 ani, Ana Maria Bărbosu este deja considerată de lumea sportului o demnă urmaşă a inegalabilei gimnaste Nadia Comăneci.

O nouă performanță remarcabilă pentru tânăra gimnastă din Focșani a fost obținută la sfârșit de săptămână în Turcia, la Mersin, în Turcia, acolo unde în 2020 Ana Maria Bărbosu a devenit campioană europeană absolută la junioare.

De această dată, Ana Maria a câștigat 3 medalii de aur la Cupa Mondială Challenge, la paralele, bârnă și sol, unde a concurat impecabil în cele 3 finale.

„Sunt rezultate dătătoare de speranțe în perspectiva Campionatelor Mondiale de la Liverpool”, a transmis Federația Română de Gimnastică.

Focșăneanca a ajuns în sala de gimnastică la vârsta de patru ani, adusă de mână de părinţi pentru că era extrem de energică. Acolo antrenorii i-au remarcat potenţialul extraordinar şi au pregătit-o pentru marea performanţă.

„Muncesc în jur de 5-6 ore pe zi. Chiar dacă pare greu, nu m-am gândit niciodată să renunţ. Dacă îţi place ce faci eşti sigură de drumul tău şi faci totul cu plăcere, nu simţi regrete. Îmi propun să rămân sănătoasă în primul rând, să muncesc, să îmi perfecţionez integralele, exerciţiile de dificultate”, spune cu modestie Ana Maria Bărbosu.

Anul acesta, în vară, Ana Maria Bărbosu a făcut pasul la senioare, debutând cu o medalie de aur la Cupa Mondială Challenge de la Osijek, fiind clasată înaintea gimnastelor din Croaţia şi Turcia.

Adolescenta este componentă a CSS Focşani și se pregăteşte la Centrul Olimpic Deva.

Anul trecut, Nadia Comăneci a declarat că vede în Ana Maria o mare gimnastă. „M-am uitat la exerciţiile ei şi are potenţial mare, pentru că în momentul de faţă baza gimnasticii sunt picioarele, din cele patru aparate, trei aparate sunt de picioare. Ea are acest potenţial să fie bună la individual compus şi are loc de a creşte în dificultate şi vreau să o felicit pentru felul cum a concurat şi pentru execuţia ei frumoasă şi faptul că are dificultate la acrobatică şi ne arată şi această gimnastică artistică, pe care noi am admirat-o cu mulţi ani în urmă”, a spus Nadia.