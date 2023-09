Zeci de șoferi s-au trezit cu anvelopele de la mașini tăiate, în Constanța: „Toate mașinile erau pe cric” VIDEO

Zeci de mașini au fost vandalizate de un necunoscut, în Constanța, potrivit Digi24. Individul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă în timp ce tăia cauciurile mașinilor parcate.

Autorul, un tânăr care, în weekend, a pus gând rău mașinilor, aparent la întâmplare, este căutat de polițiști.

„Am fost sunată de vecini, să ies că am cauciucurile de la mașină tăiate (...) .Când am ieșit, am văzut că erau toți vecinii de pe stradă, toate mașinile erau pe cric, erau pe...”, a declarat, pentru Digi 24, proprietara unei mașini.

Și nu doar mașinile de pe strada sa s-au ales cu anvelopele tăiate, ci și cele de pe străzile adiacente.

„Nu au scăpat nici măcar cei care se aflau în vizită la prieteni”, a explicat o altă persoană.

Potrivit păgubașilor, individul care le-a distrus cauciucurile ar fi acționat între orele 12 și 24.

Camerele de supraveghere din zonă l-au surprins pe făptaș.

Oamenii așteaptă ca poliția să îl identifice și speră șă-și recupereze paguba.

Amintim că, în urmă cu câțiva ani, un bărbat a fost filmat în timp ce tăia cauciucurile maşinii unui poliţist din Suceava, nemulţumit de modul cum a fost parcată, iar în urmă cu doi ani, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj s-a autosesizat, după ce un jurnalist gorjean a anunţat pe Facebook că şi-a găsit tăiate cauciucurile de la maşină.