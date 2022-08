Motivul pentru care licitația metroului clujean a fost suspendată. Prima reacție a Primăriei Cluj

Prim─âria Cluj a decis suspendarea licita╚Ťiei pentru realizarea metroului clujean, dup─â ce s-a consultat ├«n prealabil cu Ministerul Transporturilor. Prim─âria clujean─â a anun╚Ťat ce va urma ├«n aceast─â privin╚Ť─â.

Prim─âria Cluj urma s─â anun╚Ťe luni, 22 august, ce oferte au fost depuse pentru licita╚Ťia metroului clujean. ├Än schimb, reprezentan╚Ťii institu╚Ťiei au venit cu un anun╚Ť surprinz─âtor: licita╚Ťia este suspendat─â ╚Öi va fi reluat─â pe viitor. Motivul este, precizeaz─â Prim─âria Cluj, cre╚Öterea abrupt─â a costului de realizare a metroului, din cauza scumpirilor materialelor de construc╚Ťii din ultima perioad─â.

ÔÇ×De ce am decis suspendarea procedurii ├«n vederea actualiz─ârii pre╚Ťului de licita╚Ťie? ├Än ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj ╚Öi care ne-au precizat c─â nu se pot ├«ncadra cu oferta ├«n valoarea estimat─â.

Preciz─âm faptul c─â aceste firme au realizat multiple lucr─âri de metrou ├«n capitale ╚Öi ora╚Öe ale Uniunii Europene. Pentru a nu anula licita╚Ťia, care ar fi presupus cel pu╚Ťin 6 luni de am├ónare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor ╚Öi al Guvernului Rom├óniei. Procedura de achizi╚Ťie va fi continuat─â imediat dup─â actualizarea, prin hot─âr├óre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici.

De ce am decis acum actualizarea indicatorilor tehnico-economici? Am decis ast─âzi ├«ntruc├ót doar acum am primit sesiz─âri oficiale de la mari concerne interesate de realizarea Metroului c─â nu pot depune oferte ├«n valoarea estimat─â. Solu╚Ťia stabilit─â asigur─â continuarea proiectului ├«n cadrul P.N.R.RÔÇŁ, este prima reac╚Ťie a reprezentan╚Ťilor Prim─âriei Cluj.

Licita╚Ťie am├ónat─â de dou─â ori

Licita╚Ťia pentru construirea metroului clujean a fost lansat─â ├«n acest an, ├«n luna martie. Ini╚Ťial, termenul limit─â ini╚Ťial pentru primirea ofertelor a fost fixat pentru data de 9 mai 2022, dup─â care s-a decis am├ónarea ├«n dou─â r├ónduri.┬á

Lucr─ârile vor fi executate ├«n special cu fonduri europene, dar ┼či cu sume asigurate de la bugetele locale din Cluj ┼či Flore┼čti. O prim─â finan┼úare de peste 300 de milioane de euro este asigurat─â prin PNRR. Pe de alt─â parte, dac─â metroul bucure┼čtean a fost ┼či este subven┼úionat masiv de stat, iar costurile sunt exorbitante, proiectul metroului din Cluj prevede c─â eventualele subven┼úii vor fi acordate exclusiv de prim─âriile din Cluj ┼či Flore┼čti.

De altfel, ├«n document se specific─â c─â proiectul este conceput cu obiectivul de a minimiza costurile de operare ┼či ├«ntre┼úinere, astfel ├«nc├ót eventualele subven┼úii necesare s─â poat─â fi suportate integral de c─âtre prim─âriile Cluj-Napoca ┼či Flore┼čti, similar cu transportul ├«n comun de suprafa┼ú─â, unde ├«n fapt cheltuielile opera┼úionale ┼či de ├«ntre┼úinere sunt acoperite practic integral din veniturile operatorului de transport.

Totul automatizat

├Än acest sens, metroul de la Cluj va fi unul complet automat (GoA4/UTO), astfel ├«nc├ót trenurile nu vor avea nevoie de mecanici sau de alt personal la bord. Sta┼úiile sunt proiectate cu obiectivul de a avea un num─âr minim de angaja┼úi per sta┼úie ┼či fiecare va avea o singur─â zon─â de acces ├«nspre zona pl─âtit─â.

Nu în ultimul rând, sistemul de taxare (inclusiv emiterea titlurilor de călătorie) va fi unul complet automat: varianta principală pe dispozitive mobile (cu cititoare NFC la turnicheţi), ca variantă de rezervă fiind sistemul existent de smart card-uri utilizat la transportul de suprafaţă;

┼×i tot ├«n acest sens se are ├«n vedere utilizarea de materiale durabile, iluminat inteligent, recuperare regenerativ─â a energiei etc. Operarea trenurilor se va face automat ├«n func┼úie de cerere (inclusiv ├«n timp real, ├«n func┼úie de informa┼úia primit─â de la validatoarele pentru accesul c─âl─âtorilor ├«n sta┼úii, sistemul GoA4 put├ónd injecta automat trenuri ├«n circula┼úie), ├«ns─â ├«nso┼úit─â de o aplica┼úie mobil─â care arat─â ├«n timp real pozi┼úia trenurilor, astfel ├«nc├ót c─âl─âtorii s─â nu a┼čtepte prea mult ├«n sta┼úii ├«n perioadele cu operare la frecven┼ú─â mai redus─â. Traseul liniei de metrou ├«ncepe din depoul suprateran aflat la vest de Flore┼čti va avea o lungime de peste 21 de kilometri ┼či 19 sta┼úii. ├Äntreg traseul este subteran, mai pu┼úin depoul din Flore┼čti.

Primele trei sta┼úii deservesc zone de locuin┼úe de densitate medie din Flore┼čti, iar apoi sta┼úiile 4 ┼či 5 deservesc zone multifunc┼úionale ├«ntr-o dinamic─â dezvoltare, desf─â┼čurate ├«n jurul ancorelor viitorul spital regional de urgen┼ú─â ┼či respectiv centrul comercial Vivo.

Sta┼úiile 6, 7 ┼či 8 deservesc cartierul M─ân─â┼čtur (cea mai dens─â zon─â de locuin┼úe din ora┼č), iar apoi linia urmeaz─â magistrala rutier─â vest-est, travers├ónd centrul ora┼čului, p├ón─â la Pia┼úa M─âr─â┼čti. De aici, o ramur─â a liniei continu─â ├«nspre zona industrial─â Muncii, asigur├ónd ┼či leg─âtura cu calea ferat─â ┼či viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o alt─â ramur─â deserve┼čte cartierele Gheorgheni ┼či Sopor. ├Äntreaga linie este ├«n subteran, cu excep┼úia racordului de tranzi┼úie de l├óng─â depou.

Metroul clujean va avea o capacitate adecvat─â cererii. Dimensiunea maxim─â a trenurilor va fi de 51 de metri lungime (35% din capacitatea trenurilor de metrou din Bucure┼čti). Sistemul ofer─â o capacitate maxim─â de transport de 15.200 c─âl─âtori/or─â ┼či sens la frecven┼ú─â maxim─â (un tren la 90 de secunde; a┼čadar 380 c─âl─âtori/tren ┼či 40 trenuri/or─â).