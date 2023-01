Chef Adi Hădean, deranjat de dietele moderne. „Sunt reticent la sugestiile bogaților despre cum ar trebui să trăim”

Chef Adi Hădean vorbeşte despre modul în care unii încearcă să le impună oamenilor să-și schimbe dieta, recurgând la tehnici persuasive. Mai mult, sunt vizați și cei mici.

Într-o perioadă în care alimentele s-au scumpit enorm, iar tendința continuă peste tot în lume apar tot mai multe discuții despre calitatea mâncării, dar și despre veganism și vegetarianism versus produse din carne.

Dieta vegetariană și veganismul sunt recunoscute ca fiind de regulă sănătoase, iar tot mai mulți experți le recomandă. Există însă și voci care ajung să deranjeze prin faptul că promovează pe orice cale aceste diete, recurgând uneori la tehnici de persuasiune, fără a respecta faptul că alții pot și au dreptul la propria opinie și fiecare are dreptul să își pună ceea ce dorește în propria farfurie. Exact acest lucru l-a remarcat și chef Adi Hădean.

„Și cum treceam azi prin Cărturești să ne cumpărăm niște cărți, am ajuns și la zona de cărți pentru copii. Am văzut o carte semnată de Thierry Marx, chef francez cu multă experiență și cu două stele Michelin pe unul dintre restaurantele sale. Am deschis la întâmplare, iar ce am citit nu m-a bucurat. Am senzația că agenda politică „verde” e împinsă tot mai tare spre mințile foarte tinere (mișcare deșteaptă, de bună seamă, că dacă vrei să obții un anume tip de mentalitate în 20-30 de ani, te duci cu semințele ei acolo unde e ogorul gata pentru semănat). Da, consider că-i bine să ne educăm în sensul grijii față de planetă, față de resurse, față de sol și față de animale, dar nu cred că veganismul este soluția. Și dacă nu scrie în pagina asta că e mai bine să fim vegani, o să scrie în următoarea, sunt convins de asta”, a scris cunoscutul chef pe Facebook.

El se declară împotriva inoculării ideii preconcepute că alimentele de origine animală sunt rele, iar cele vegetale, consumate în special de vegani, ar fi cele bune.

„De niște ani încoace, ni se inoculează ideea că zootehnia e rea, că e poluantă și periculoasă (vezi cât de multă apă beau vacile, mai și bășesc gaze cu efect de seră), dar sunt ignorate efectele devastatoare ale cultivării intensive a cerealelor, plantelor de soia sau porumbului, reducerea cu bună știință a biodiversității prin promovarea unor soiuri de plante pe baza criteriului “cea mai lungă viață la raft”, etc. Nu vreau să vorbesc prostii, în sensul că prefer să fiu documentat, motiv pentru care o să încep cât de curând discuții cu specialiști din agricultură, și n-o să țin pentru mine ce aflu. Pentru că eu nu cred că-i așa cum ni se spune și după experiența ultimilor trei ani, am început să fiu extrem de reticent la sugestiile bogaților lumii despre cum ar trebui să trăim și la ce ar mai trebui să renunțăm ca să fie bine”, arată Hădean.

Reacțiile au apărut imediat, iar dacă cei mai mulți i-au dat dreptate au existat și voci care au insistat că produsele din carne sunt nocive, iar cei care le consumă ar fi insensibili la suferința animalelor.

Ce spun românii

„Poate gândesc eu aiurea, dar nu și plantele au nevoie de apă multă?”, s-a întrebat cineva.

„Fructele de mare și peștii câtă apă consumă? Aștept până "dispare" toată apa (exact nimeni nu știe cum, de ce și unde - povești cu pești) și să facă chestiile vegetale ouă și lapte. Apoi mai povestim. Fiecare își are locul său în viața omului de zeci de mii de ani”, a fost alt comentariu.

„Problema mea e alta: nu mai bine fiecare își vede de mâncarea din farfurie și nu îi arată cu degetul pe cei care aleg să mănânce altfel sau nu încearcă să îi convingă cu orice preț pornind de la premise false? Fix ca unii din anumite religii. Iar dacă privim tabelul ăla din punct de vedere al caloriilor sau proteinelor, nu al kilogramelor, e cu totul altfel”, a scris alt internaut.

„Apropo de insecte, că văd în carte, am mâncat niște lăcuste prăjite în niște restaurante australiene de îți lăsau gura apă. Și libelule prăjite. Merg excelent la bere”, a scris altcineva.

Replica lui Adi Hădean nu s-a lăsat așteptată. „N-am o problemă cu insectele, am o problemă doar cu ipocrizia, in general cu a altora, nu cu a mea:)). Și am o problemă cu prosteala asta așa, în fața ochilor. Unde pleacă apa de pe Terra peste 30 de ani? De ce nu folosim mai mult din îngrășământul natural produs de vaci pentru reabilitarea solului distrus de ultimul secol de cultivare intensivă și de chimicalele adăugate? Îmi tot bat capu’ cu întrebări de felul ăsta și-s foarte preocupat de felul în care obținem ce mâncăm, ba chiar cred că nu suntem echitabili și nici prea etici când vine vorba de producția de carne, da’ m-am săturat să-mi facă meniul companiile de tehnologie care au destui bani la dispoziție să dezvolte „carne vegană” și să o promoveze ca pe noua sănătate planetară. Mă ambalez și nu-mi face bine”, a spus Hădean.

„Toate aceste cărți trebuie "consumate" cu o doză bună de "lămâie". Gândește-te că și cei care publică chestii de astea au nevoie de bani, bani pe care îi obțin de la corporații. Care au de împins niște mesaje /agende. Și ies trăznăile astea. Și apropo de legume, măcar la carne ai niște indicii când este "aranjată". La legume bagi în tine otrăvurile cu care au fost stropite sau modificate. Și nu știi ce bagi în tine...”, a mai afirmat internautul amintit.

„Încet, încet, au început să tragă de macaz, ca să ne îndrume spre consumul de insecte. Dar oare, facultățile de medicină veterinară au oameni pregătiți să verifice starea lor de sănătate?”, se mai spune în comentarii.

„Mai sănătos și mai etic”

Alții l-au contrazis pe Adi Hădean și au insistat asupra faptului că un regim vegan e mult mai sănătos și e mai etic. „Dar nu dai nici o șansă unei alternative prin acest tip de discurs. Să îmi fie cu iertare, sunt vegetariană de 31 de ani (de la 18 ani) și vegană din 2017. Se poate trăi foarte bine așa. Când am început nu era nimeni ca mine în România și mi se prezentau scenarii SF, chiar de către unii medici, cu un sfârșit iminent și dureros, o moarte chinuitoare, dată de sclerozarea și uscarea organelor. A fost greu să rezist avalanșei de aberații, eram un copil, dar unul ambițios. Eu am ales calea asta nu pentru sănătatea mea, ci pentru sănătatea porcului, vacii, etc. 30 de ani mai târziu, mă bucur să văd că fenomenul ia amploare. Nu mi s-a uscat nimic, în fine, s-a mai ofilit câte ceva, dar la aproximativ 50 ani e natural. Fiica mea e vegană. Soțul și fiul meu sunt normali. Sunt perfect sănătoasă, atât eu, cât și porcul care ar fi trebuit să moară pentru mine. Cred că e timpul să acceptăm cu toții că veganismul este o alternativă măcar mai încărcată de compasiune, dacă nu altceva.”, a scris o vegetariano-vegană.

„Sunt de acord cu opțiunea ta. problema mea e că “trebuie să acceptăm cu toții”. Și n-am nici pornire, nici argumente împotriva veganismului sau a vegetarianismului. Din partea mea, să mănânce oamenii doar fructe care cad din pom și raze de soare, nu cu dieta am eu o problemă, ci cu felul în care este impusă”, a răspuns Hădean.

„Biodiversitatea din zonele cultivate (de unde mănâncă toți veganii și neveganii) este pe făraș, animalele sălbatice mor pe capete, insectele, pasările etc. sunt în declin. Doar că veganii nu văd și animalele astea cum se chinuie sau dispar, le văd doar pe cele sacrificate pentru carne. Și eu am zile când mănânc fără carne, dar nu pentru că îmi arată unii că așa e bine, ci pentru că eu aleg să nu pun carne în tigaie în ziua aia. Iar veganilor care dau lecții carnivorilor le spun un singur lucru: nu am văzut niciodată un brocoli pictat la Altamira”, a intervenit în discuție altcineva, referindu-se la picturile murale vechi din timpuri preistorice.