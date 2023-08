Ce afaceri ar putea începe românii cu 8.000 de euro. Sfaturile oferite de antreprenori pe un grup de pe internet

Tot mai mulți români sunt tentați să o ia pe cont propriu, în a doua cea mai săracă țară din UE, și să-și dezvolte propria afacere. Numai că nu este atât de simplu pe cât ar putea să pară la prima vedere, așa că cei mai mulți dintre români continuă să muncească pentru salarii mici și nemotivante.

Sătui de veniturile mici și de orice lipsă de perspectivă, mulți români se visează antreprenori, chiar dacă foarte mulți dintre ei nu au nici măcar noțiuni elementare din ceea ce se cheamă cultură financiară. Chiar și așa, oamenii visează cu ochii deschiși să scape de sărăcie, iar unii merg și mai departe și încep să se intereseze ce business pot dezvolta și eventual cu ce surse de finanțare.

Este și cazul unui român care a întrebat pe grupul de Facebook Tineri Antreprenori - sfaturi, idei și business, ce ar putea face cu 8.000 de euro.

„Bună seara. Cu un buget de 8.000 € ce business ați face?”, a fost întrebarea simplă și directă pusă membrilor grupului. A primit și răspunsuri serioase, dar și ironii și glume ieftine.

Ce spun românii

„Salut. Dacă ne întrebi pe noi, fiecare o să îți spună aproximativ domeniul în care activează. Ca și răspuns general poți începe aproximativ orice afacere cu 8-10.000 Euro. De la legume, imobiliare, IT până la fabrici. Dar dacă întrebi ce afacere ai putea tu să începi cu acei bani, trebuie să te gândești la următoarele: Ce știi tu să faci (este posibil că la început să faci totul singur)? cât timp ești dispus să faci asta în fiecare zi? Cu ce vii diferit față de cei ce sunt pe piață? Locația, vârsta, nișa”, a scris cineva, după care a continuat:

„În momentul în care îți răspunzi la cele de mai sus, pune totul pe o foaie și vezi ce afacere poți să faci. Ca să îți dau un exemplu, eu am început cu 5.000 euro o mică făbricuță cu produse de nişă pentru roboți industriali în urmă cu doi ani. Am văzut că există cerere, am dezvoltat lunar, investit profit și acum am clienți companii mari din România. Urmează anul viitor să începem și promovarea pentru UE. Mult succes”, a fost un prim mesaj serios.

„Orice afacere este bună atâta timp cât din 10 ron produci 11 ron. Dacă ești pe plus merită. Totul începe de undeva”, a fost altă opinie. „Dacă nu produci măcar 15 nu prea e rentabil”, l-a ironizat altcineva. „Pentru tine nu, dar pentru altul este orice e plus”, i-a răspuns acesta.

„De cele mai multe ori acest tip de gândire duce la o destabilizare a pieței. Strici prețurile pieței degeaba. Pentru că pe viitor realizezi ca ar fi cazul să mărești prețurile și să nu mai muncești mult pentru puțin vei da de alții care deja ți-au urmat exemplul pentru că tot tu i-ai "obligat" să facă asta”, a fost alt nemulțumit.

„Mă distrează că majoritatea propun afaceri în zonele cu competiție extrem de dură: Horeca, Comerț online. Domenii cu rata cea mai mare de eșec. Fă un calcul simplu: să zicem că vrei să câștigi 2.000 euro/lună, în general o afacere mică care are un adaos de sub 50% este dovedit că este greu să supraviețuiască, așa că ai nevoie de vânzări lunare de minim 4.000 euro”, a spus un altul.

Și tot el a continuat: „Ai acum două elemente în ecuație, afacere care vinde de 4.000 Euro lunar și care necesita investiție inițială de 8.000 euro. Ai ceva cunoștințe de grafică de exemplu. Cumpără un printer color second, în jur de 3.500 lei găsești un Konica Minolta ok, mai ai nevoie de o ghilotină, o mașină de biruit (în jur de 3.000 lei), un Ploter cutter 3.000-4.000 lei, o presa termică în jur de 3.000 lei, mai cumperi o imprimanta inkjet A3 de 3.500 lei și de rest diferite consumabile și semifabricate și pornești o afacere în personalizare, artizanat, DTP, consumabile pentru nunți, etc. E un început, nu e perfect, dar e o idee”, a adăugat el.

Ce i s-a propus

„Noi avem trei magazine de prezentare, două sunt în București și unul în Cluj-Napoca. Distribuim dispozitive pentru domeniul BEAUTY sau HoReCa. Căutăm parteneri cu capital disponibil pentru extindere în mai multe orașe din țară. Oferim strategia de dezvoltare și sprijin strategic în primul an de activitate care vă aduce profit în jur de 110.000 Euro în primul an. Capitalul necesar pentru deschiderea afacerii 8.000 Euro. Dacă ești interesat ne spui din ce oraș esti acum”, a intervenit altcineva în discuție.

„Eu am făcut o cafenea doar că am toată aparatura nouă, dar sigur cu ceva second hand te încadrezi în bugetul tău. Idei sunt multe, voință să fie, spor la treaba!”, a fost altă opinie.

Între catering și service auto

„Caută tipul de afacere în care investești la început și apoi produci prin muncă fizică. E greu să faci o afacere de tipul: investesc, prepar sau creez și încerc să vând. Am avut firma de catering, nu mi au ajuns nici 20.000 da euro (materie primă, taxe, salariați, reclamă). Eu așa am gândit înainte să îmi deschid cea de a a doua afacere. Ce pot să deschid, în care să mă coste doar investiția și ulterior să nu îmi mai trebuiască bani să o susțin? (Deci o afacere în care banii se fac prin muncă fizică, nu prin a cumpără materie prima, a o prepara etc)”, și-a început un alt internaut sfatul.

„Și așa am ajuns să îmi deschid o vulcanizare cu 7.000 de euro. Am tras doi ani, am deschis acum un service cu 4 rampe, itp etc. E greu și acum, dar abordarea la început a fost bună. Nu zic să deschizi așa ceva, dar gândește-te că nu ai foarte mulți bani și să nu îți mai trebuiască după aia alții ca să o susții dacă începutul e greu. Nu știu dacă m-am făcut înțeles”, a completat el.

Idei vs, glume nereușite

„Eu am un proiect de invenție care trebuie brevetat și înregistrat, undeva la peste 5.000€ ar fi costurile și nu am... Este vorba despre un sistem integrat de producere a a energiei din apă pluvială, vânt și soare. Cu siguranță va produce în viitor foarte multi bani, pentru că resursele regenerabile sunt viitorul. Dar dacă nu ai bani, aștepți până vine altul cu capital și îți fură ideea...” și „O agenție de recrutare a forței de muncă, sunt puține în România deocamdată și ai nevoie doar de un birou cu telefoane. Se fac bani buni la început!”, au fost doar câteva dintre ideile vehiculate.

Nu au lipsit nici ironiile. „Îi triplezi la păcănele” sau „Încearcă un videochat”, au fost doar câteva dintre ele.