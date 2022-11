Vas de tezaur din Bărăgan expus la Muzeul Țăranului Român. Este primul demers de tip „blockbuster” din România

Un vas unic în Europa, un obiect de tezaur cu o vechime de peste 6.000 de ani, descoperit la Călărași, în Bărăgan, va putea fi admirat la Muzeul Țăranului Român. Piesa excepțională a fost expusă și la Beijing.

Muzeul Dunării de Jos, împreună cu alte 24 de instituții muzeale din România, se alătură proiectului „Muzeul pentru tine!”, ce va fi deschis miercuri, 9 noiembrie, la sala Tancred Bănățeanu a Muzeului Național al Țăranului Român.

Este primul demers curatorial de tip „blockbuster” din România, apărut din nevoia muzeelor de a fi reconsiderate de către autoritățile administrative și politice și privite ca instituții ce pot schimba substanțial dinamica economică și socială a unei comunități.

Expoziția este configurată în jurul unui concept curatorial care relaționează, prin analogie cu miracolul vieții și al naturii, poveștile a zeci de piese de tezaur sau de patrimoniu provenite din colecțiile mai multor muzee din toată țara, într-un spectacol vizual care nu poate fi ratat.

Experiențe memorabile pentru vizitatori

Muzeul din Călărași participă la acest proiect cu un Vas suport, unic în Europa, cu o vechime mai mare de 6.000 de ani.

„Intenția acestei expoziții este de a construi o relație durabilă cu mediul politic, administrativ, creativ și cu publicul de orice tip, oferindu-i experiențe de cunoaștere și de interacțiune unice și memorabile cu colecțiile muzeelor pentru înțelegerea valorilor economice, sociale, culturale și educative ale acestora. Ceea ce veți vedea și aprecia a fost rezultatul unui efort colaborativ impresionant care a implicat participarea a peste 20 de muzee de diferite tipuri și domenii”, a declarat Dragoș Neamu, Coordonator Departament Relații Internaționale și Proiecte Culturale at Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

Vas de cult în patru colțuri

Vasul de cult cu patru colțuri, pictat cu alb și roșu este un simbol al Lumii Pătrate.

Este o piesă cu o valoare excepţională, inclusă în categoria Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional, expusă la Beijing.

Iubitorii artei pot admira Vas-Suport Eneolitic(cca. 4500 a Ch.), obiect descoperit în anul 2003, în situl eneolitic de tip tell de la Sultana – Malu Roşu, în județul Călărași. Vasul face parte din aşa numitul tip Varna, are culoare cărămizie, este decorat cu grafit şi vopsea albă şi roşie şi are formă tronconică, cu patru apucători tip "corniţe" pe umăr.

„Situl de la Sultana reprezintă un caz special în contextul eneoliticului românesc (mil. V – IV a. Ch.), deoarece a fost primul sit gumelniţean care a făcut obiectul unor cercetări ştiinţifice în anii '20 ai secolului trecut, fiind legat de afirmarea identităţii şcolii arheologice din România”, spun reprezentanţii Muzeului Dunării de Jos.

Aşezarea pluristratificată de tip tell este amplasată pe terasa înaltă a lacului Mostiştea, la 300 m nord de actuala localitate Sultana. Stratigrafia aşezării prezintă o grosime de cca 4.5 m, cuprinzând întreaga secvenţă cronologică a culturii Gumelniţa.

Având o valoare excepţională, fiind inclusă în categoria Tezaur a Patrimoniului Cultural Naţional, piesa a fost expusă la Muzeul Naţional din Beijing în cadrul expoziţiei "Comorile României" alături de alte 445 de piese reprezentative ale arheologiei preistorice, clasice si medievale.

De asemenea, a fost prezentată în cadrul unor expoziţii internaţionale alături de alte obiecte ale muzeului în Elveţia, SUA, Grecia. Piesa cunoaşte unele analogii în arealul complexului cultural Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI (4600 – 3900 a.Ch).