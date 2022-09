Urșii terorizează satele din nordul Buzăului. Pagubele se ridică la peste 130.000 de lei

În ultima perioadă, localnicii din mai multe comune buzoiene sesizează zilnic prezența urșilor în apropierea caselor. De asemenea, în ultima lună, trei bărbați au fost răniți în urma atacurilor urșilor. Sălbăticiunile produc pagube și în livezile cu pruni, unde ajung să despice pomii ca să ajungă la fructe.

Un bilanț întocmit de Agenția Județeană Pentru Protecția Mediului Buzău arată că, de la începutul anului, au fost înregistrate, cu pagube, nu mai puțin de 99 de atacuri ale urșilor, în aproape toată zona de munte a județului.

Grav este că acest număr este în creștere față de anul trecut, când, tot anul au fost înregistrate 68 de astfel de evenimente.

„De la începutul acestui an și până la data de 15 septembrie, A.P.M. Buzău a participat la 99 de comisii de evaluare și constatare a pagubelor provocate de specia urs în gospodării din județul Buzău”, se arată într-un comunicat al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

Două solicitări de constatare a efectelor produse de urs au venit din comuna Bisoca, două din comuna Calvini, cinci din Chiliile. Zece atacuri de urs au fost semnalate în comuna Chiojdu, două în comuna Colți, cinci în comuna Lopătari, câte unul în comuna Măgura și Mărgăritești, trei în comuna Merei, un atac în comuna Murgești.

Cele mai multe mesaje RO Alert care anunțau prezența urșilor în apropiere au fost trimise locuitorilor din orașul Nehoiu, 21 de avertizări. În comuna Odăile au fost 11 semnalări ale prezenței urșilor, trei în comuna Pardoși, trei în orașul Pătârlagele, cinci în comuna Sărulești, una în comuna Scorțoasa, nouă în comuna Siriu, patru în comuna Topliceni și șapte în comuna Vintilă Vodă.

Unul dintre păgubiți, Nicușor Hagiu, deţine aproape trei hectare de livadă de pruni pe un versant aflat la peste trei kilometri distanţă centrul satului Calvini, unde îşi are domiciliul. Acesta spune că nu este toamnă în care să nu aibă parte de stricăciuni provocate de urși.

La începutul lunii septembrie, când a decis să verifice stadiul de coacere a prunelor, a ajuns în livada aflată în puntul Teiş, în urma ursului care i-a devastat pomii.

„Ursul fusese înaintea mea și probabil zgomotul făcut de mine l-a alungat. Am descoperit peste o sută de pomi rupți de urs. Trage de crengi ca să ajungă la fruct și le rupe. Peste 70 de pomi sunt despicați pe jumătate și trebuie înlocuiți. Pagubă multă și muncă în zadar”, spune Nicușor Hagiu, proprietar de livadă.

Acesta spune că se simte abandonat de autorități în demersul său de a ține sălbăticiunile la distanță de proprietatea sa. Spune că a fost sfătuit de autorități să-și monteze gard electrificat în jurul plantației de pruni, însă fermierul le spune că lucrarea ar necesita investiții uriașe.

Hagiu a mai trecut prin experiențe asemănătoare

În septembrie 2021, întâlnirea cu ursul în livadă era foarte aproape să se încheie tragic, întâmplarea fiind relatată de Hagiu într-o petiţie înaintată Primăriei Calvini şi direcţionată ulterior către Agenţia pentru Protecţia Mediului.

„Ajuns în livadă, am văzut un urs care stătea sub un prun rupt. Din instinct, părând că e un exemplar mare, am început să ţip, dar ursul în loc să se îndepărteze a început să vină spre mine din ce în ce mai repede. Deoarece eram singur, am pus mâna pe telefon şi am sunat la 112. Mă gândeam că dacă ursul mă va prinde din urmă şi mă va răni să ştie unde va veni cineva să mă ajute”, a scris Nicuşor Hagiu în sesizarea destinată autorităţilor.

Conform mărturiei, în timp ce fugea cât îl ţineau picioarele, Nicuşor Hagiu ţipa continuu, sperând să alunge totuşi animalul pe care-l simţea din ce în ce mai aproape. Metoda sa pare că a avut efectul dorit.

„După aproximativ 40-50 de metri, ursul şi-a schimbat direcţia de deplasare , m-am oprit şi am continuat să îl urmăresc . După aproximativ 10-15 minute, a ieşit din câmpul meu vizual, îndreptându-se spre pădure. Am început să verific livada pentru a vedea ce pagube mi-a produs ursul. În urma verificărilor, am constatat 48 de pruni rupţi care trebuie înlocuiţi şi alţi 26 deterioraţi”, mărturiseşte Nicuşor Hagiu.

Alți trei buzoieni nu au avut însă același noroc, ei fiind răniți în atacuri semnalate în ultima lună. Prefectul de Buzău a anunțat că va merge la ministrul Mediului împreună cu primarii localităților care au probleme cu urșii, pentru a-i solicita derogări în vederea extragerii din păduri a exemplarelor periculoase.