Învățător din Buzău, acuzat că a pipăit o elevă în zonele intime. Părinții fetiței l-au confundat pe dascăl și au bruscat un om nevinovat

Un cadru didactic din județul Buzău este în mijlocul unui scandal sexual. Este vorba despre un învățător în vârstă de 47 de ani, de la școala din comuna Măgura. El este acuzat de o elevă în vârstă de 9 ani că ar fi pipăit-o în zonele intime.

După ce copila a povestit acasă prin ce a trecut, părinții au mers direct la școală, hotărâți să-și facă singuri dreptate. Ei au sărit inițial la gâtul unei persoane nevinovate.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care părinții fetei îl aleargă prin curtea școlii din satul Ciuta pe cel bănuit că le-ar fi agresat sexual fata. Au urmat câteva îmbrânceli care au încetat brusc, după ce s-au convins că pedepsesc o persoană nevinovată, adică pe învățătorul care este doar de câteva săptămâni la clasa în care învață fata lor.

Părinții furioși au mers apoi la școala din Măgura, unde au aflat ei că s-a transferat din vară dascălul acuzat de copilă că a atins-o în zonele intime. Au intrat peste învățător în clasă, pentru a-i cere socoteală.

„I-a adus acuza cum că i-ar fi atins copilul în zona intimă. Domnul învățător este de 20 de ani în învățământ, este profesionist, este apropiat de copii, de părinți, deci părerea mea e că nu e vinovat. Urmează să vedem rezultatele anchetei”, precizează Petruța Popescu, director la Școala din Măgura.

Scandalul sexual a pornit când eleva de 9 ani, de la Școala Primară Ciuta, i-a povestit bunicii ei că a fost atinsă în zonele intime de fostul învățător. Bătrâna le-a spus mai departe părinților, iar aceștia au mers la școală deciși să-l pedepsească pe agresorul sexual.

Polițiștii au audiat-o deja pe elevă, de față cu reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Buzău.

„Polițiștii din Pârscov au fost sesizați că la o unitate de învățământ din zona de competență are loc un conflict între părintele unei eleve și un cadru didactic, pe motiv că fiica sa a fost agresată sexual de acesta. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului pentru clarificarea situației și luarea măsurilor care se impun”, declară Ane Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Faptele de care este acuzat învățătorul s-ar fi petrecut începând din septembrie 2022 și până în toamna acestui an, spun anchetatorii. Chiar dacă a fost deschis dosar penal pentru viol, învățătorul a mers în continuare la ore.

„Fiind dosar penal deschis, noi nu putem să interferăm cu ancheta. Din ce știm, și din comunicarea cu autoritățile locale și doamna director, la momentul actual nu avem o interdicție privind prezența domnului învățător în fața copiilor”, spune Dan Popescu, inspector general adjunct ISJ Buzău.

Eleva de 9 ani va fi supusă unor expertize medico-legale și psihologice.

Contactat telefonic, învățătorul a precizat că oficial nu i-a fost adusă nicio învinuire. Cunoscuții dascălului spun că acesta este acuzat pe nedrept. El se jură că ar fi atins copila o singură dată, pe frunte, pentru a-i lua temperatura, gest făcut de față cu alți adulți.