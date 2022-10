Dulcețuri made in România, cu fructe exotice. Sunt produse într-o fermă din Buzău

Dulceața de aronia, cel mai sănătos fruct de pădure, a devenit produs made in România într-o fermă din Buzău, cea mai nouă fabrică de conserve din județ. Investiția este deja în fața unui mare hop: scumpirile în lanț.

Dulceața de aronia este unul dintre produsele premium ale fabricii de conserve „Ferma Tudor”, din comuna buzoiană Vernești. Unitatea de producție are în jurul ei întinse livezi și culturi de fructe de pădure, care-i asigură materia primă.

„Dulceața de aronia este un sortiment rar pe piața dulcețurilor. În compoziție, după cum vedeți, este mult fruct, foarte mult fruct. E grozav mai ales la papanași sau la înghețată”, spune Dana Tudor, administratorul fabricii de conserve din Vernești.

În prezent, angajații îmbuteliază și etichetează dulceața făcută din fructele culese în această primăvară și păstrate în congelatoare. Aronia este un fruct originar din America de Nord, extrem de bogat în nutrienţi, antioxidanţi şi vitamine.

„Fructul de aronia reglează glicemia, ajută și la circulația periferică, reglează inclusiv tranzitul intestinal, deci are foarte multe proprietăți. Avantajul este că aceste calități nu dispar prin procesare”, explică Dana Tudor.

Zmeura, murele, afinele și căpșunele sunt și ele conservate în fabrica deschisă de soții Tudor, unele în combinație cu nuci și alune. Gemurile și dulcețurile sunt produse numai din fructe culese din ferma proprie sau cumpărate de la localnici. Cea mai nouă gamă intrată în portofoliu este dulceața din smochine autohtone.

„Nu gândeam vreodată că în zonă putem să avem atâția pomicultori, fermieri, care să aibă și fructe exotice. Avem în Buzău, de exemplu, un producător de smochine chiar aici la doi pași de noi. Deja mi-a adus cinci tone din care am făcut gem și dulceață”, mărturisește Marian Tudor, proprietarul fabricii de conserve.

Două luni au trecut de la inaugurarea investiției. Fabrica și-a mărit rapid portofoliul de produse și a trecut chiar la prepararea conservelor în saramură, precum vinetele coapte și fasolea la borcan. Zacusca preparată după rețetele localnicilor tocmai a trecut cu succes testele unui tehnolog cu experiență și urmează să ajungă în rafturile magazinelor.

„Este exact ca zacusca pe care o preparăm acasă. Este foarte gustoasă, cu vinete coapte, ardei copți. Am mers pe o rețetă echilibrată și ca gust, și ca aromă, nu am exagerat nici cu sarea, nici cu picanteria, și am obținut un produs suficient de bun”, declară Octavian Șerbănescu, inginer industrie alimentară.

Afacerea familiei Tudor are de trecut grele încercări, chiar acum, la început de drum

Proprietarii unității de procesare a fructelor trebuie, în această perioadă, să reziste tăvălugului de scumpiri la materia primă. Ca să mențină prețurile în frâu, au stocat peste 80 de tone de fructe congelate, pe care le vor introduce treptat în procesare. Cea mai mare bătaie de cap le-o provoacă însă factura la energia electrică necesară utilajelor și congelatoarelor de mare putere.

„De la lună la lună, prețul curentului crește, e din ce în ce mai mare. Dacă luna trecută mi-a venit de plătit suma de 42 de mii de lei, luna aceasta stau și mă gândesc cât ar trebui să fie. Acum două luni am avut 36 de mii de lei. Automat, în condițiile în care prețul curentului crește, și noi vom crește prețurile la produse”, precizează Marian Tudor, proprietarul unității de procesare a fructelor și legumelor, din Vernești.

Familia Tudor a investit aproape două milioane de euro în fabrica dotată cu utilaje moderne, aduse din străinătate. Unitatea, care are 30 de angajați, mai produce sucuri naturale, batoane energizante, marmeladă şi fructe uscate.

La fabricarea conservelor, echipa fermierului buzoian foloseşte reţete româneşti, dar îmbunăţite de echipa sa. Cu ajutorul stocurilor de materie primă aflate în congelatoare, reprezentanții fabricii încearcă să ținăîn frâu prețurile pentru dulcețuri, dar și să mențină afacerea pe linia de plutire.

„Vă dați seama că avem la ora asta peste 80 de tone de produs congelat, deci în condițiile astea înseamnă că pe timp de iarnă avem de lucru pentru oameni și cred că ne putem permite să ținem la un moment dat prețul, pentru că produsele fiind luate astă vară, putem ține prețul la un nivel fix”, spune Marian Tudor.

Buzoianul Marian Tudor şi-a făcut un renume printre producătorii de fructe proaspete. În urmă cu peste un deceniu, acesta a înfiinţat pe un teren din comuna Verneşti o plantaţie mixtă de mure, căpşuni, zmeură, aronia, coacăze, dar şi o livadă cu sute de pomi fructiferi.

Ajunsese la o producţie anuală de o sută de tone de fructe, mult mai mult decât putea vinde. Pentru că avea fructe, dar nu și o piaţă de desfacere pe măsură, în 2016, Marian Tudor a început demersuri pentru a obține fondurile necesare înființării fabricii de congelare şi procesare a fructelor din propria fermă dar şi din achiziţie de la producători locali.