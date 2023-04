Doar trei din zece români iau permisul auto din prima. „Mulți dintre copiii noștri nu sunt pregătiți să devină șoferi la 18 ani” VIDEO

Șapte din zece români nu trec examenul pentru carnetul de conducere din prima încercare, o arată cele mai recente statistici. Candidaţii care încearcă să obţină permisul se prezintă tot mai slab pregătiţi la probe, iar numărul admişilor scade de la an la an. În Buzău, de exemplu, doar jumătate dintre cei înscriși au promovat anul trecut.

Albert are 19 ani și se numără printre norocoșii care au devenit șoferi în 2022. Recunoaște că a obținut permisul după multe eforturi și dezamăgiri repetate.

„A fost rușine mare dar am trecut peste și am triumfat. Am luat sala din prima iar la oraș am avut câteva probleme. Am picat de două ori și am luat a treia oară. Am greșit la un sens giratoriu și la o intersecție, adică neacordare de prioritate”, spune Albert.

După șapte luni de condus, Albert își recunoaște limitele și cere încă sfatul unor șoferi experimentați. Amicul său, în schimb, s-a considerat din prima stăpân pe mașina sa. La scurt timp după obținerea permisului, avea să-și testeze bolidul pe autostrăzi din afara țării.

„Am mașină cu tracțiune spate, 163 de cai. Se simte când bagi piciorul în ea. Am fost și plecat internațional, am și venit de afară de vreo cinci ori. Condusul e un atu în viață. Eu când am luat permisul am fost foarte mândru de mine”, ne spune Alex, șofer cu cinci ani de experiență.

Sunt din ce în ce mai pline școlile de șoferi de tineri care vor să devină șoferi cât mai repede și cu orice preț. Îi împing de la spate teribilismul, anturajele și nerăbdarea de a epata cu mașinile puternice dăruite de părinți.

Cei mai mulţi dintre acești elevi ratează primele lor încercări de a obține permisul auto, după ce polițiștii evaluatori constată că ies nepregătiți din școli. Elevul poartă cea mai mare vină, spun instructorii.

„El de exemplu merge regulamentar cât este cu mine. Apoi vin prietenii, zic haide să ne ducem, să mergem tare, iar atunci intrăm într-o junglă și vedeți câte accidente sunt. Acum mașinile sunt puternice, 200 de cai”, ne spune Cornel Bâsceanu, instructor auto.

La Buzău, în 2022 s-au prezentat la proba teoretică în jur de 13.000 de candidaţi, iar peste jumătate au picat examenul auto. În cazul lor, școlile de şoferi au vizat sub semnătură că ar fi pregătiţi totuși să devină şoferi și să ia în piept jungla din trafic.

„Doar 40 la sută dintre candidaţii care s-au prezentat la examen pentru obţinerea permisului au reuşit să promoveze proba practică. Asta înseamnă că prea mulți dintre copiii noștri nu sunt pregătiți să devină șoferi la 18 ani”, a declarat Daniel Țiclea, prefectul județului Buzău.

Instructorii spun că ei nu le dau drumul elevilor dacă nu sunt bine pregătiţi. Admit însă că la examene mai apar și alți factori, precum dificultatea traseului sau starea de spirit a candidatului.

„Procentul mic se datorează și instructorului, dar și elevului. Dacă luăm în calcul elevii tineri, la 18 ani, este și vârsta de vină. În 30 de ore de conducere el se pregătește mai mult pentru examen decât pentru condusul pe drumuri lungi”, declară Nicolae Vasile, director școală de șoferi.

Pentru a crește calitatea șoferilor și a reduce astfel numărul de accidente, autoritățile pregătiseră un proiect de lege care prevedea ca permisul de conducere să nu poată fi obţinut de persoanele care nu au absolvit cel puţin clasa a zecea.

Demersul nu a avut însă finalitate. Cu aproximativ doi ani în urmă, a existat o propunere asemănătoare potrivit căreia scoala de şoferi urma să fie efectuată doar de persoanele cu cel puţin opt clase, însă proiectul nu a fost aprobat.