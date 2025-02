Nicuşor Dan: Demisia Gabrielei Szabo mă bucură. Cum a comentat acuzațiile fostei campioane

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declartat, marți, că îl bucură demisia Gabrielei Szabo din funcţia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti. Edilul a mărturisit că a apreciat-o pentru performanţele sportive, dar nu şi pe cele privind calitatea de manager.

Întrebat cum comentează demisia Gabrielei Szabo din funcţia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti şi acuzele lansate de aceasta la adresa lui, potrivit cărora Nicușor Dan ar fi transformat clubul într-un „spaţiu de incertitudine, bârfe şi conflict", edilul a răspuns că „e opinia dumneaei”, potrivit Agerpres.

„Dar demisia mă bucură, să ştiţi. Am apreciat-o ca sportiv, da, a fost o sportivă extraordinară pentru România, ca manager încă e plângerea formulată la DNA acum doi ani, de mine ", a continuat Nicuşor Dan declarația făcută marţi, la Parlament.

Fosta campioană mondială şi olimpică la atletism Gabriela Szabo a demisionat la patru zile de la repunerea sa în funcţia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti prin hotărâre judecătorească.

„Impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității”

Amintim că, după ce a fost repusă oficial în funcţie la conducerea CSM Bucureşti începând cu 1 februarie 2025, campioana olimpică la atletism Gabriela Szabo a anunţat, marți, că demisionează, deoarece nu poate continua să lucreze cu Nicuşor Dan.

„După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025. Cu toate acestea, nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității. În ceea ce mă privește, incertitudinea și lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită și performantă”, a scris Gabriela Szabo pe Facebook,

„Nereguli financiare grave”

Reamintim că primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a concediat-o pe Gabriela Szabo de la șefia CSM București în vara lui 2022, motivând atunci că au fost „descoperite nereguli financiare grave”. Fosta mare atletă a contestat decizia acestuia şi l-a acţionat în instanţă. Deși inițial Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a câștigat procesul cu Szabo, în cele din urmă magistraţii i-au dat câştig de cauză Gabrielei Szabo, obligându-l pe edilul-şef să o repună în funcţie şi să-i achite salariile din perioada în care a fost concediată neîntemeiat