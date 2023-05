Groapa de gunoi Vidra se dublează spre disperarea localnicilor din localitățile limitrofe

Cum groapa de gunoi Vidra este la finalul exploatării, Consiliul Judeţean Ilfov vrea să înceapă demersurile pentru a organiza un alt astfel de obiectiv, fix lângă cel vechi, spre disperarea cetățenilor din Vidra, Berceni, Popeşti-Leordeni, Jilava, care nu mai suportă mirosurile emanate de deșeuri.

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Berceni a decis să protesteze după ce Consiliului Judeţean Ilfov a hotărât să facă o nouă groapă de gunoi între localitățile Berceni și Vidra, fix lângă actuala groapă de gunoi, și a început demersurile premergătoare pentru exproprierea terenului necesar. Concret, este vorba despre construirea unui depozit de deşeuri de 24 ha cu o capacitate de 3 milioane de tone şi o durată de viaţă de 25 de ani, iar demersul oficialilor i-a pus pe jar pe locuitorii comunelor ilfovene Vidra, Berceni, Popeşti-Leordeni, Jilava, dar şi pe cei din Sectorul 4. „După ce aproape 30 de ani ne-am chinuit cu groapa de gunoi de la Vidra, cu toate mirosurile aduse de aceasta, acum mai avem puțin și ne trezim cu două astfel de gropi, pentru că noua groapă, denumită pompos «stație de tratare a deșeurilor», se va face fix lângă cea veche. Otravă curată, dar în doză dublă”, spune Vasile Diaconu, vicepreşedinte al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Berceni, un ONG care are și o campanie de strângere de semnături împotriva proiectului.

Diaconu explică și de ce uneori groapa de gunoi face zona nelocuibilă. „În proiectul noii gropi de gunoi se precizează clar că trebuie o zonă de protecţie sanitară de o mie de metri, deci în jurul ei la respectiva distanță nu are voie nimeni să locuiască pentru că este periculoasă. Păi să vă spun de ce. În primul rând avem levigatul, acel lichid scurs din deșeurile menajere care este otravă curată. Ca să nu mai spun de hidrogenul sulfurat care este foarte toxic, a fost folosit ca gaz de luptă în trecut și care atacă sistemul nervos. Acest gaz este periculos și dacă este inhalat în cantități mici, dar noi trăim zilnic cu acest hidrogen sulfurat în nas. Hai să ne gândim cum or să fie toate aceste probleme, dar în doză dublă, cu două gropi de gunoi, pentru o perioadă. Și culmea este că ne mint la fel ca acum aproape 30 de ani, când s-a înființat actuala groapă. Ne-au spus că nu miroase, că aduc nu știu ce tehnologii. Rezultatul îl vedem, în prezent. La fel și acum, nici strop de miros, s-a spus când am încercat să protestăm la Consiliul Judeţean”, a subliniat Vasile Diaconu.

Capacitate insuficientă

Vicepreşedintele ONG-ului spune că ar fi zone mult mai potrivite pentru un astfel de obiectiv. „Culmea este că am identificat o zonă fără locuințe, fără obiective pe ea, la 10 kilometri de Șoseaua de Centură, dar mi s-a spus că ar costa prea mult motorina pentru mașinile de gunoi. Adică nu oameni contează, dacă te gândești la prețul motorinei. Adică mai bine otrăvim oamenii decât să plătim puțin mai mult”, a subliniat Vasile Diaconu despre groapa de gunoi care va costa 20 de milioane de euro.

Mai mult, vicepreşedintele Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Berceni se întreabă dacă noul obiectiv va face față volumului de deșeuri din București. „Noua groapă va avea 24 de hectare, iar actuala are 42 de hectare. Având aceeași tehnologie, cum va face noul obiectiv față după ce vechea groapă se va închide? Păi, nu cam are cum, mai ales că actuala groapă a fost «ajutată» și de vechile depozite de deșeuri Chiajna și Glina, pănă acum ceva timp. În prezent, vechea groapă abia face față, iar practic sortarea deșeurilor nu se prea face, se îngroapă imediat cum sunt aduse”, a precizat Vasile Diaconu.

Primarul Sectorului 4: „Este ceea ce ar fi trebuit să avem de 30 de ani“

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat pentru g4media.ro, că stația de tratare a deșeurilor care se va construi la Vidra (Ilfov) este un proiect comun al tuturor primăriilor din București și Consiliul Județean Ilfov și se va realiza la distanța regulamentară de locuințe, cu tehnologii moderne. Daniel Băluță dă asigurări că, după ce stația va începe să funcționeze, nu vor mai fi mirosuri în zonă.

Edilul de la Sectorul 4 mai spune că pentru acest proiect, derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ilfov, există consens din partea tuturor partidelor politice – PSD, PNL, USR. Stația, care va începe să funcționeze cel mai probabil peste 4-5 ani, va deservi toată Capitala și tot județul Ilfov. Băluță a explicat că demersul necesită timp pentru că sunt proceduri care au anumite termene. După actele de expropriere și studiul de fezabilitate, care sunt făcute de ADI București, proiectul va intra la votul Consiliului Județean Ilfov, pentru că este pe teritoriul acestuia. Aceste proceduri vor dura câteva luni. Exproprierea efectivă durează cel puțin două luni, iar apoi urmează licitația publică de concesiune a serviciului de tratare a deșeurilor, care în cazul fericit durează un an. După ce se atribuie contractul de concesiune, urmează proiectarea și execuția. „Este ceea ce ar fi trebuit să avem de 30 de ani. Respectăm directivele europene”, a precizat Daniel Băluță.