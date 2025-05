Ediția a 14-a a OMV Petrom Bucharest Half Marathon a adunat la start peste 10.000 de alergători!

Cea de-a 14-a ediție a OMV Petrom Bucharest Half Marathon a reunit în acest weekend peste 10.000 de alergători din peste 45 de țări, confirmând încă o dată că mișcarea are puterea de a aduce oamenii împreună, dincolo de vârstă, performanță sau naționalitate.

Pe lângă cursele de alergare, evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a comunității, cu zeci de activări, susținători entuziaști și zâmbete pe tot traseul.

Evenimentul a fost organizat de RunInBucharest cu sprijinul autorităților publice și al voluntarilor care au contribuit la buna desfășurare a curselor. Valeria Răcilă van Groningen, președintele RunInBucharest, a declarat: „Suntem mândri că acest eveniment a crescut atât de frumos și că an de an adunăm tot mai mulți oameni care înțeleg valoarea mișcării. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi – alergători, parteneri, voluntari și susținători.”

OMV Petrom Bucharest Half Marathon nu este doar o cursă. Este o declarație de energie, sănătate și solidaritate. Ne revedem în 2026, cu și mai multă motivație!

Lista câștigătorilor OMV Petrom Bucharest Half Marathon 2025:

La Semimaraton OMV Petrom (21 km), proba Masculin, primii trei câștigători au fost : Kirwa Nixon Kiprotich (Kenya) s-a clasat pe locul 1 cu timpul 01:04:32, urmat de Andiema Mark (Kenya) cu timpul 01:05:54 pe locul 2 si Corneschi Ilie Alexandru (România) CU TIMPUL 01:08:39 pe locul 3.

La Semimaraton OMV Petrom (21 km), proba Feminin, primele trei câștigătoare au fost: Steja Alexandra (România) pe locul 1 cu timpul de 01:20:33, urmată de Piscu Andreea (România) pe locul 2 cu timpul 01:21:08 si Assimakopoulou Katerina (Grecia) cu timpul 01:22:04 pe locul 3.

La cursa 10km Autonom, proba Masculin primii trei câștigători au fost: Necula Robert (România) s-a clasat pe locul 1 cu timpul 00:31:38, urmat de Mitrica Leonard (România) cu timpul 00:32:03 pe locul 2 și Gheorghe Buzulan (România) cu timpul 00:32:59 pe locul 3.

La cursa 10k Autonom, proba Feminin, primele trei câștigătoare au fost din România: Botnari Mihaela (România) care a înregistrat timpul 00:36:09 situându-se pe locul 1, urmată de Stefana Florina (România) cu timpul 00:37:41 și Popa Irina (România) cu 00:38:41.

La Cursa Ștafetă a câștigat echipa “Scorpionii Negri Negri” (România) cu timpul de 01:06:54.

Primii cinci clasați femei și bărbați la cursele necompetitive general și fotolii rulante -Cursa Populară Mega Image din cadrul Semimaratonului București au primit prin tragere la sorți, premii în bani, produse și servicii.(vezi aici)

Bucharest HALF MARATHON 2025 în cifre:

Traseu

- 4 sectoare traversate

- 8 puncte de cronometrare

- 27 atracții turistice

- 24 pacemakeri

- 16.000 de pași pentru câștigătorul Semimaratonului București

Hidratare și energizare

- 15 tone de fructe (banane, portocale și mere)

- 120 000 pahare reciclabile apa

- 40.000 pahare reciclabile energizant

- 20.000 sticle 0.5 l apă plată

- 6.000 sticle 2 l apă plată

- 1.200 recipiente 5 l apă plată

Reciclare

- 80 tomberoane plastic

- 100 tomberoane menajer

- 40 tomberoane hârtie/carton

- 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

Servicii poliție, jandarmerie, pază, medicale, pompieri

- 1 centru de comandă

- 440 reprezentanți al forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

- 12 ambulanțe SABIF/REGINA MARIA/CRUCEA ROSIE

- 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

- 60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

- 20 arbitri direcționare pe traseu

Alergătorii au primit si anul acesta albume foto personalizate oferite de OMV Petrom indiferent de cursa la care au participat. Albumele pot fi descărcate de pe site-ul evenimentului.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și, începând cu anul 2019, deține certificarea World Athletics Label Road Race a Federației Internaționale de Atletism.

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 10 km, DIGI – Sponsor Stafeta 3X, Mega Image - Sponsor Cursa populară & Refreshment Point, Stay Strong, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Meda, World Class, Regina Maria, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Apa Nova București.

Parteneri media: TVR, Adevărul Holding.

Parteneri instituționali: Primăria Municipiului București, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri partenere: Ajungem Mari, Hospice Casa Speranței, Ajungem MARI, Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, ZI DE BINE, Copii pentru Viitor, HELP Autism, N-AVEM SÂNGE, Pădurea Copiilor, Romanian Angel Appeal, Salvați Copiii România, United Way, Teach for România.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al acestui tip de evenimente, iar competițiile #RunInBucharest dețin certificarea World Athletics Road Race Label șii sunt înscrise în calendarul World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest