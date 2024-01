Conducerea Universităţii Bucureşti susţine că nu s-au găsit ploşniţe în camere din Căminul B din Grozăveşti

Conducerea Universităţii din Bucureşti a transmis, marţi, că, în urma unuia control efectuat de reprezentaţi ai săi şi apoi, „prin sondaj”, de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti nu au fost găsite ploşniţe în camere din Căminul B al Complexului „Grozăveşti”.

„Universitatea din Bucureşti face următoarele precizări cu privire la situaţia semnalată în Căminul B din Complexul «Grozăveşti» şi la materialele de presă în care se fac afirmaţii precum "căminul groazei", «condiţii inumane», «focar de ploşniţe»: Luni, 29 ianuarie 2024, ca urmare a unui articol apărut în presă, reprezentanţii Universităţii din Bucureşti s-au deplasat la Complexul «Grozăveşti» pentru a verifica cele semnalate. La scurt timp, la faţa locului s-au prezentat şi reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti - DSPMB care au verificat, prin sondaj, mai multe camere şi au discutat cu studenţii cazaţi în Complexul «Grozăveşti». În urma acestei verificări, care a vizat inclusiv camerele indicate în articolul de presă, nu s-a constatat existenţa ploşniţelor”, a informat instituţia de învăţământ superior într-un comunicat remis marţi Agerpres.

Potrivit sursei citate, anterior acestui control, în Căminul B din Complexul «Grozăveşti» fuseseră semnalate probleme cu ploşniţe la o singură cameră, iar cele două studente cazate în aceasta au fost mutate în vederea efectuării dezinsecţiei corespunzătoare.

„Nu ne-au fost semnalate probleme similare în alte camere şi nici în alte cămine ale Universităţii din Bucureşti în ultima perioadă. În vederea asigurării condiţiilor constante de igienă şi securitate în căminele din Complexul «Grozăveşti», Universitatea din Bucureşti monitorizează, în mod curent, toate activităţile desfăşurate atât de către angajaţii Serviciului de Curăţenie, cât şi de către reprezentanţii firmelor care realizează dezinsecţiile/ deratizările/ dezinfecţiile necesare”, se arată în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, ultima dezinsecţie generală, realizată cu o firmă autorizată, a fost efectuată în luna iulie a anului 2023.

„Având în vedere că, la data controlului Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, Universitatea din Bucureşti nu deţinea un contract de prestări servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, reprezentanţii DSPMB au sancţionat contravenţional Universitatea din Bucureşti conform HG 857/2011, Art. 57, lit.) a, cu o amendă în cuantum de 8.000 de lei”, se mai arată în comunicatul citat.

Reprezentanţii UB menţionează că au întreprins toate demersurile în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. Astfel, în data de 17 iunie 2023, Universitatea din Bucureşti a publicat în SEAP procedura de tip licitaţie deschisă de „Servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie cu produse biocide cu remanenţă şi rată de aplicare pentru 90 de zile”. Data-limită de transmitere a ofertelor pentru această procedură fiind 24 iulie 2023. La această procedură au depus oferte în SEAP patru ofertanţi.

Data finalizării evaluării celor patru oferte a fost 14 noiembrie 2023, când s-a anunţat câştigătorul.

Ulterior, pe 24 noiembrie 2023, doi dintre ofertanţi au depus contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, iar CNSC s-a pronunţat pe 11 ianuarie. Decizia a fost adusă la cunoştinţă Universităţii din Bucureşti prin poştă, în data de 17 ianuarie.

„Acordul-cadru a fost depus la Direcţia Juridică a Universităţii din Bucureşti în data de 18 ianuarie 2024, fiind semnat de ambele părţi în data de 29 ianuarie 2024”, se menţionează în comunicat.

„Au încercat să mușamalizeze cazul”, acuză studenții

Mai mulți studenți cazați în căminul B din complexul studențesc Grozăvești au rupt tăcerea și au povestit coșmarul prin care trec de mai bine de jumătate de an.

„Cred că am fost prima persoana care a experimentat această problemă. Eram la sfârșitul lunii iunie 2023, căminul Grozăvești C urma să se închidă pentru renovări, astfel că a trebuit să ne asigurăm un loc în cămin pentru perioada verii. După ce am stat la o coadă infernală, ore în șir, am reușit să prind loc - camera 524, unde urma să aflu ca sunt ploșnițe. M-am mutat liniștită și fericită că am prins loc. În maxim o săptămână am început să văd mușcături pe corp. Fiind vară, credeam ca sunt țânțari, dar colega de la locul de muncă mi-a spus «ai grijă să nu fie ploșnițe». De atunci mi-a început calvarul”, a spus o studentă.

Tânăra i-a trimis administratorului poze cu saltelele de cămin, însă acesta i-a spus inițial că „sunt murdare”. „Am reușit să fac poză unei ploșnițe, i-am trimis poza și a început «panica». M-a pus să-mi spăl hainele la 60 de grade sau mai mult, să le curăț cu abur, evident la o spălătorie din oraș, lucru care m-a costat undeva la 300-350 de lei, dezinfectat toate lucrurile pe care le aveam, ca mai apoi să-mi dea o cameră curată. Deoarece am fost traumatizată de toată situația, am ales să stau în chirie pentru a reuși să dorm liniștită, să știu ca sunt în siguranță, să pot merge acasă fără frica de a le aduce și părinților vreo ploșniță”, afirmă studenta.

Aceasta susține că, abia la o lună după ce a plecat din cămin în fosta sa cameră s-a făcut prima dezinsecție..

Studenților li sa cerut să păstreze tăcerea pentru a nu crea panică

Nu este clar numărul studenților afectați de invazia ploșnițelor, pentru că acestora li s-ar fi cerut să păstreze tăcerea privind acest subiect. „Nu știm exact un număr pentru că administratorul le-a cerut studenților cazați să păstreze liniștea în privința acestui subiect «pentru a nu crea panică în cămin»”.

O altă studentă cazată în Căminul B din Grozăvești susține că „problema există de luni bune în cămin, însă a fost mușamalizată de către administrator. Aproape lunar au fost cazuri, însă au fost tratate superficial. Dezinsectiile nu au fost făcute corespunzător în camerele infestate, iar saltelele nu au fost schimbate, așa cum ar trebui”.

Ea spune că în acest moment aproape zilnic sunt studenți care reclamă problema ploșnițelor.