Cămin studențesc din Grozăvești infestat cu ploșnițe. Studenții rup tăcerea: „Au încercat să mușamalizeze cazul”

Este invazie de plosnițe în camerele unui cămin studențesc din Grozăvești! Mai mulți studenți cazați acolo au rupt tăcerea și au povestit coșmarul prin care trec de mai bine de jumătate de an.

Căminul B din complexul studențesc Grozăvești din Capitală este infestat cu ploșnițe, au declarat pentru HotNews.ro mai mulți studenți care sunt cazați acolo. Primele probleme cu plosnitele, spun aceștia, ar fi apărut încă din luna iunie a anului trecut

„Cred că am fost prima persoana care a experimentat această problemă. Eram la sfârșitul lunii iunie 2023, căminul Grozăvești C urma să se închidă pentru renovări, astfel că a trebuit să ne asigurăm un loc în cămin pentru perioada verii. După ce am stat la o coadă infernală, ore în șir, am reușit să prind loc - camera 524, unde urma să aflu ca sunt ploșnițe. M-am mutat liniștită și fericită că am prins loc. În maxim o săptămână am început să văd mușcături pe corp. Fiind vară, credeam ca sunt țânțari, dar colega de la locul de muncă mi-a spus «ai grijă să nu fie ploșnițe». De atunci mi-a început calvarul”, a spus Teodora Pășune.

„Situația căminelor este una deplorabilă”

Tânăra i-a trimis administratorului poze cu saltelele de cămin, însă acesta i-a spus inițial că „sunt murdare”. „Am reușit să fac poză unei ploșnițe, i-am trimis poza și a început «panica». M-a pus să-mi spăl hainele la 60 de grade sau mai mult, să le curăț cu abur, evident la o spălătorie din oraș, lucru care m-a costat undeva la 300-350 de lei, dezinfectat toate lucrurile pe care le aveam, ca mai apoi să-mi dea o cameră curată. Deoarece am fost traumatizată de toată situația, am ales să stau în chirie pentru a reuși să dorm liniștită, să știu ca sunt în siguranță, să pot merge acasă fără frica de a le aduce și părinților vreo ploșniță”, afirmă studenta.

Teodora susține că, abia la o lună după ce a plecat din cămin în fosta sa cameră s-a făcut prima dezinsecție.

„Din nou, un semn de nepăsare. Dacă realiza cât de gravă este situația, acționa mult mai rapid. Toată situația se tratează cu indiferență, atât din partea administratorului, cât și din partea directorului de la cămine și cantine și a rectorului. Se spune că suntem norocoși că suntem studenți la Universitatea din București, dar situația căminelor este una deplorabilă. Mizerie pe hol și în bucătării, în băi la fel, totul se tratează cu o nepăsare colosală”, susține Teodora Pășune.

Studenților li sa cerut să păstreze tăcerea pentru a nu crea panică

Nu este clar numărul studenților afectați de invazia ploșnițelor, pentru că acestora li s-ar fi cerut să păstreze tăcerea privind acest subiect. „Nu știm exact un număr pentru că administratorul le-a cerut studenților cazați să păstreze liniștea în privința acestui subiect «pentru a nu crea panică în cămin»”, spune Teodora.

O altă studentă cazată în Căminul B din Grozăvești susține că „problema există de luni bune în cămin, însă a fost mușamalizată de către administrator. Aproape lunar au fost cazuri, însă au fost tratate superficial. Dezinsectiile nu au fost făcute corespunzător în camerele infestate, iar saltelele nu au fost schimbate, așa cum ar trebui”.

Studenta mai susține că după ce a anunțat că are ploșnițe în cameră administratorul căminului i-a pus la dispoziție o nouă cameră, însă și acesta tot infestată. „După ce am efectuat întreg procesul de dezinfectare a obiectelor și de spălare a hainelor, care m-a costat 500 de lei, m-am mutat în noua camera. A doua zi, m-am trezit din nou plină de ciupituri, urmând să aflu de la colegii de palier că această cameră «nouă» este, la rândul ei, infestată”, a spus tânăra. .

„Am trăit niște zile cumplite din cauza acestei situații și am fost nevoită să mă mut de două ori în trei zile, totul din cauza nepăsării. În prezent sunt nevoită să plătesc chirie, să-mi iau viața de la zero în mijlocul sesiunii”, mai explică aceasta.

Ea spune că în acest moment aproape zilnic sunt studenți care reclamă problema ploșnițelor.