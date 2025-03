Bucureșteni amendați pe nedrept din cauza validatoarelor din autobuze: „Nesimțire pe banii noștri”

Mai mulți călători din mijloacele de transport din București atrag atenția că au probleme cu validatoarele din autobuzele STB. Aceștia susțin că au fost amendați pe nedrept de controlori.

Problema a fost ridicată de o persoană pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. Ea a susținut că aparatele arată ora greșită, iar din acest motiv călătoria apare ca „nevalidată”.

„Sunt mijloace STB (mie mi s-a întâmplat în autobuzul 253) care au validatoare vechi, unele dintre acestea arătând ora greșită (de ex. ora 05:15 și era de fapt 09:15). Dacă nu ești atent să corespundă ora, poți fi pasibil de amendă la control. Am primit amendă 80 de lei fiindcă îmi apărea călătorie nevalidată pe aparatul lor. Apoi au verificat pe validatorul cel mai aproape de ei, deși le-am arătat pe cel la care validasem eu. Abia după ce s-a sesizat o altă doamnă că nu corespunde ora mi-a picat fisa. Voi face și reclamație la STB, dar am considerat că este bine să informez și alte persoane de această situație. Vă doresc o zi fără incidente tuturor!”, a scris aceasta.

În urma acestei postări, au fost și alte persoane care și-au exprimat nemulțumirile despre aparatele Societății de Transport București (STB).

„Mulțumim de info. De acum filmăm și validarea. Mi s-a întâmplat să nu funcționeze validatorul, eram în spatele autobuzului (am filmat +poze) a venit controlul și mi-a spus că ar fi trebuit să anunț șoferul. Eu??? Really!! Nesimțirea la ea acasă, pe banii noștri. I-am arătat pozele și i-am spus că nu mă dau jos din autobuz... În cele din urmă m-au lăsat în pace”, a scris o persoană, în timp ce alta mărturisește că a fost amendată din același motiv: „Tocmai ce am luat o amendă dimineață și tot încercam să îmi explic ce s-a întâmplat”.

„Au găsit ei de la STB o metodă să te amendeze. Altfel nu-și fac planul pe amenzi. Rușine”, a mai scris cineva, în timp ce un alt călător spune că nu ar fi plătit amenda: „Io muream cu ei de gât, dar nu plăteam amenda. Ce reclamații, pierdere de timp și nervi aiurea”.

Un alt călător a atras atenția unei alte situații similare, întâlnită în autobuzele STB: „Am văzut ceva de genul ăsta. Toți călătorii din spatele autobuzului 138 figurau cu carduri nevalidate deoarece validatorul rămăsese pentru linia 137 din ziua anterioară”.

Au fost și persoane care au recomandat alte modalități de plată: „Recomand aplicația de plăți 24 pay, eu am renunțat la orice altă formă de validare a călătoriei. Primești mail cu chitanța (dacă ceri) și mi se pare mult mai ok”, în timp ce alta a scris: „Mai bine SMS și scăpați de stresul orei”.