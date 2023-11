Băiat de 14 ani din Capitală, dispărut de acasă

Un băiat în vârstă de 14 ani din Sectorul 2 al Capitalei este căutat după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

Polițiștii din București cer ajutorul populației pentru găsirea unui băiat de 14 ani, plecat de acasă.

„La data de 6 noiembrie 2023, Poliţia Capitalei a fost sesizată despre dispariţia unui minor, care în aceeaşi zi, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 2 şi nu a mai revenit până în prezent”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.

Băiatul dat dispărut se numește Roman Mihai-Alexandru, are 14 ani şi are următoarele semnalmente: Înălţime: 1,70 m, greutate 80 kg, constituţie atletică, faţă ovală, ten deschis, păr şaten, ochi verzi. Semne particulare: o cicatrice sub buza inferioară.

La data dispariţiei purta: tricou alb, bluză neagră cu fermoar alb şi inscripţii albe, pantaloni de trening negri, geacă şi adidaşi negri cu roşu.

Minorul avea asupra sa un rucsac colorat (verde fosforescent cu negru). „Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”, au mai transmis poliţiştii.