Alertă în Capitală, după ce o femeie ar fi fost împinsă pe linia de tramvai de o necunoscută. „Pun poze cu doamna, să vă feriți”

Poliţiştii bucureşti s-au mobilizat după ce în mediul online a apărut, în urmă cu două zile, o postare în care o femeie afirmă că a fost împinsă de către o necunoscută pe linia de tramvai. Aceasta purta o mască chirurgicală şi avea un comportament ciudat.

„Bună dimineața!

Ieri, în jurul orei 13:00, acestă femeie, când am trecut pe lângă ea, pe refugiul de tramvai (nu era nimeni pe refugiul când m-a împins pe mine), la Matei Ambrozie, pur și simplu m-a împins.

Inițial m-am speriat și nu am reacționat, după ce m-am îndepărtat mi-ai dat seama de gravitatea situației în care mă aflasem dacă ar fi venit tramvaiul.

Pun poze cu d-na, să vă feriți, poate o recunoaște cineva, cred că are mari probleme...”, a povestit joi o femeie pe reţelele de socializare.

→ Imaginea 1/2: Necunoscuta02, foto Facebook jpg

După apariţia acestor informaţii în spaţiul public, Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 13 Poliție s-au sesizat din oficiu şi au demarat o anchetă cu privire la acest incident care s-a petrecut în Sectorul 3.

Cercetările sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, a anunţat purtătorul de cuvânt al IPJ.

Postarea a fost văzută deja de sute de utilizatori, mulţi dintre ei recomandându-i să facă o plângere la poliţie, pentru a evita o tragedie asemănătoare cu cea petrecută în 2017, când o femeie, identificată ulterior de poliţie şi arestată, a ucis o tânără în stația de metrou Dristor, împingând-o în fața trenului chiar când acesta intra în stație, după ce mai încercase să împingă o altă persoană în faţa metroului.

„De ce nu aţi sunat poliţia atunci pe loc? De ce nu luaţi măsuri imediat şi asteptaţi să ia altul? Eu nu înţeleg, poate data viitoare următoarea persoană care trece pe la refugiul acela de tramvai nu va mai fi aşa norocoasă ca dumneavoastră. Aceşti oameni cu probleme la cap trebuie izolaţi imediat. Ce bine ar fi fost dacă ar fi văzut cineva şi pe acel specimen de la metrou de acum câţiva ani înainte să o împingă pe fata aceea…”, a scris utilizatorul Sanda Apăchiţei.

„De când cu incidentul de la metrou, sunt foarte atentă în jurul meu, la oameni, în orice statie. Dacă am nevoie să mă uit pe telefon, mă dau în spate câţiva paşi, cât să fiu în siguranţă! Nu e paranoia, doar paza bună care trece primejdia rea! Pe cineva care te urmăreşte insistent cu ochii pe deasupra unei maşti... zic sa îl ţii sub observaţie. Nu sunt o fricoasă, dar cu omul «nebun» nu te pui, dacă in mintea lui tu reprezinţi o problemă”, a postat un utilizator.

„Acum 6-7 ani, o fată a murit la metrou Dristor fiindcă fusese împinsă de o femeie care mai încercase cu alte 2 persoane în alte staţii. Mergeți la poliție, va rog, pentru a evita eventuale victime”, o îndeamnă utilizatorul Florentina Tina.

Prezenţa femeii suspecte, despre care mulţi spun că poartă o perucă şi că îşi acoperă deliberat faţa, pentru a nu fi recunoscută, a fost semnalată şi în alte locuri din Bucureşti.

„Bună dimineața! Aseară s-a urcat în 101 de la Delfinului spre Titan şi se uita insistent la mine, a coborat la aceeaşi staţie cu mine. Ba se uita, ba întorcea capul…. Are ceva probleme, avea şi pungi după ea…. Vorbeşte singură…”, a avertizat utilizatorul Roxana Costache.

„Era ieri prin Kaufland Pallady avea un comportament foarte ciudat”, spune altcineva.

Sunt şi persoane care pretind că o cunosc pe cea care care a băgat spaima în bucureşteni şi care ar putea oferi informaţii poliţiei, care în acest moment a demarat o anchetă în acest caz.