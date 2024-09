Cum s-a vindecat o femeie datorită gropilor din asfalt. Era în ambulanță, în drum spre spital, și trebuia operată de urgență

Un drum plin cu gropi i-a salvat viața unei femei de 56 de ani. Pacienta, care trebuia operată de urgență pentru ocluzie intestinală, s-a făcut bine în ambulanță, pe drumul către spital. „Acel drum accidentat a făcut ca intestinele să se reașeze”, a spus medicul.

Incidentul a avut loc zilele trecute pe Drumul Național 13, între Sighișoara și Brașov. Adela Bojan, în vârstă de 56 de ani, a ajuns marți la Spitalul din Zalău cu dureri crunte de burtă. Medicii au spus că are ocluzie intestinală și trebuie operată de urgență.

Potrivit știrileprotv, pacienta a cerut transferul la Brașov, la un spital unde se mai tratase și pentru alte afecțiuni. Astfel, pacienta a fost preluată de o ambulanță care a mers până la Târgu Mureș. Pe DN13, între Sighișoara și Brașov au apărut hârtoapele.

„Drumul a fost așa zgâlțăitor, dar am simțit pe drum, am simțit că mi se eliberează zona asta aicea unde a fost problema. Am simțit că mi se eliberează și îmi vin gaze intestinale”,a povestit femeia.

La spital, a fost din nou investigată, iar medicii au observat că ocluzia dispăruse.

„Acel drum accidentat a făcut ca intestinele să se reașez. Sedimentul acela care a blocat intestinul a putut să fie filtrat și să treacă mai departe si presiunea a scăzut în intestin și tranzitul s-a restabilit”, a declarat Bogdan Moldovan, chirurg.