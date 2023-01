Adolescent brașovean în dublă ipostază: elev și instructor sportiv. Cum a ajuns să predea șah

Sorin Pintea este un adolescent din Brașov elev la unul din cele mai renumite colegii din oraș și, în același timp, instructor de șah. La examenul de la București a fost aproape de nota 10.

Un adolescent din Brașov demonstrează că și la o vârstă fragedă poți deveni model pentru alții și încă din perioada în care continui să înveți, la rândul tău, de la alte persoane.

Sorin Pintea este un tânăr brașovean de 17 ani, care, în același timp, este elev, profesor şi cel mai tânăr instructor sportiv – specializarea şah din România. Brașoveanul este elev al Colegiului Naţional Grigore Moisil, iar, de la începutul lunii decembrie 2022, a obţinut, la Bucureşti, calificarea de instructor sportiv pentru ramura şah, devenind astfel şi cel mai tânăr profesor de şah din România.

„Am început să joc șah de când aveam 5-6 ani”

„Povestea mea, legătura cu șahul, e una foarte lungă. Am început de când eram foarte mic. Aveam 5-6 ani și jucam cu membri ai familiei care mai știau: cu bunicul, cu tata, cu mama. După aceea, în clasele I – IV, am început la un club de șah. După clasa a IV-a s-a întrerupt totul. M-am lăsat câțiva ani de șah, complet, până într-o seară din 2020, când niște prieteni m-au chemat la o partidă de șah și, din dorința de a-i bate, de a câștiga împotriva lor, am început să învăț singur. M-am dus și la clubul de șah «Cele două turnuri» din Brașov, unde l-am întâlnit pe domnul Lucian Ștefan, care mi-a oferit până la urmă și oportunitatea să predau șah”, a povestit tânărul șahist.

La examenul de instructor sportiv pe care l-a susținut la București, Sorin Pintea a demonstrat că este foarte bine pregătit și a obținut media 9,50. Când merge la antrenamente, atât Sorin Pintea, cât și sportivii pe care îi pregătește uită că este vorba de un adolesecent de numai 17 ani și șahiștii sunt mulțumiți de antrenorul lor.

„Încerc să-mi dau tot interesul cu ei”

Instructorul sportiv din Brașov experimentează în această perioadă atât statutul de elev, cât și pe cel de dascăl într-un sport unde este nevoie de maturitate, așa cum este cazul cu sportul minții.

„Am undeva la 21 de elevi, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, care sunt cuminți. Sunt niște jucători de șah foarte buni. Încerc să îmi dau tot interesul cu ei și nu am niciun dubiu că ei vor putea juca șah și se vor mândri cu asta toată viața. Am ajuns să relaționez mult mai ușor, inclusiv cu profesorii mei de la liceu și înțeleg foarte multe din raționamentele lor și înțeleg și gândirea lor. Simt că m-am apropiat inclusiv de ei”, spune tânărul instructor sportiv.