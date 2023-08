Un polițist român a pedalat 1.200 de kilometri în 85 de ore. A participat la o celebră competiție din ciclismul de anduranță mondial

Un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău a participat la „Paris-Brest-Paris", cea mai cunoscută tură din ciclismul de anduranţă mondial.

Denumită şi monumentul turelor de anduranţă, competiţia „Paris-Brest-Paris" presupune parcurgerea a 1.200 de kilometri în 90 de ore şi este dedicată sportivilor amatori care, pentru a putea participa, trebuie să finalizeze brevetele de calificare omologate.

Comisarul de poliţie Daniel Berescu a reuşit pe parcursul mai multor ani să obţină brevetele de calificare şi a finalizat celebra cursă din Franţa în 85 de ore.

„Sunt pasionat de ciclismul de anduranţă şi membru al Randoneurs România din anul 2019. Până în prezent am obţinut de patru ori titlul de super randoneur şi de trei ori ultra randoneur finalizând brevete începând de la 200 de kilometri şi până la 1.200 de kilometri în România şi în mai multe ţări din Europa. Anul acesta am reuşit să finalizez la Paris, poate cea mai râvnită competiţie ciclistică dedicată amatorilor. Am parcurs cei 1.200 de kilometri în intervalul 20-24 august petrecând 51 de ore din totalul de 85, pe bicicletă", a declarat comisarul de poliţie Daniel Berescu.

„Brevets de Randonneurs Mondiaux" au câte 200, 300, 400 şi 600 de kilometri de parcurs şi sunt organizate în mai multe ţări de către cluburile acceptate de Audax Club Parisien.