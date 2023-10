Tânărul care a întors toate scaunele la „Vocea României” a cântat și la înmormântări. Cum l-a convins Chirilă să vină în echipa sa

Arădeanul Raul Nica are 16 ani, este elev la Colegiul Național „Moise Nicoară” și a întors toate scaunele la „Vocea României”, cu o piesă rock.

Începutul lui în muzică a fost cu piese bisericești, apoi a început alt stil, asta după ce a cochetat cu mai multe sporturi. Prima dată Raul Nica a cântat la înmormântări sau la slujbe, chiar și pe stradă, iar la nunți cânta alături de preot.

​„Trăiesc pentru muzică și voi trăi mereu. Cel mai mare vis al meu este să ajung să cânt în fața unui stadion plin de oameni și să îi văd cum cântă piesele compuse de mine”, a spus acesta în fața juraților de la „Vocea României”.

Raul a ales piesa „Blow”, cu care a reușit să întoarcă toate scaunele.

„Eu am uitat să apăs pe buton. M-am întors, am ieșit de pe scaun, am început să dansez și am apăsat la final. Eu m-am întors prima, de fapt”, a spus Irina.

„Mi-a plăcut acuratețea cu care a cântat. Ai cântat corect”, a continuat Horia.

„Mi-a plăcut că a fost crud, a fost adevărat, autentic”, a spus Smiley.

Tudor Chirilă a ales să îl convingă să vină în echipa lui într-un mod inedit. Juratul a venit cu un mesaj creat de Inteligența Artificială, reușind astfel să îl convingă să vină în echipa sa.

Raul Nica este membru al trupei rock Ribozom.

Ce a ales fiecare

Titularii celor patru scaune de la Vocea României au trebuit să aleagă fiecare dintre cei 18 concurenți care i-au ales (excepție făcând Smiley care a fost preferat de 19 concurenți) 14 concurenți cu care să meargă mai departe în etapa duelurilor.

Tudor Chirilă a optat pentru: Andra Herța, Alexandra Damian, Elena Gatcin, Irina Florea, Raluca Radu, Raul Nica, Alexandra Căpitănescu, Livia Crăescu, Ruxanda Burlacu, Norig, Andra Covaleov, Dana Baldovici, Katia Florea și Rania Petricescu.

Irina Rimes a mers mai departe cu: Iuliana Galia, Adriana Gavrilă, Sara Cucu, Imba Beti Iordănescu, Sandro Machado, Arina Bădulescu, Elisoa Cynthia, Ștefan Guțanu, Cosmin Mariciuc, Leon Mureșan, Diana Vornicu, Delia Constantin, Mioara Tânjală.

Theo și Horia au decis să meargă în etapa următoare cu: Marinică Burcea, Andrei Petruș, Iulia Cotuț, Gilberta Wilson, Jonny Rădulescu, Laila Abdel Hafiz, Melisa Antonescu, Alexandra Sîrghi, Maria Ojică, Slivia Vișinescu, Maria Chideanu, Andreea Oprea, Ana Stănciulescu, Andrei Ciocârlan.

Iar Smiley i-a ales pe: Beatrice Giurgiu, David Mihuț, Alex Maxim, Izabela Simion, Bianca Ștefănescu, Iustin Paraschiv, Alejandro Fernandez, Maria Guci, Daniela Bejan, Adrian Galbinu, Giulia Petre, Cristina Budeanu, Vlad Musta și Ioana Neagu.