Stațiunea supranumită Litoralul Vestului. Aproape de granița cu Ungaria, la 25 kilometri de Arad

Lacul Ghioroc, care a primit în timp denumirea de Litoralul Vestului, aflat aproape de granița cu Ungaria, la 25 de kilometri de Arad, a devenit unul dintre cele mai atractive stațiuni.

În sezonul estival are zeci de mii de turiști, atrași de nisip și palmieri. Însă, pentru a se dezvolta cu adevărat și a se desfășura activități pe tot parcursul anului se va construi un cămin cultural, un bazin de înot și o sală de sport cu tribună de 180 de locuri. Deoarece infrastructura nu este chiar bună, se vor asfalta și străzile.

Ghiorocul mai oferă și altceva în afară de înot și plajă, mai exact se poate practica și pescuitul, care este permis tot timpul anului și pe toată suprafața lacului. Speciile cele mai întâlnite sunt: crap, somn, caras, roșioara, băbușca, plătică. Lacul Ghioroc este situat la poalele Munților Zărand, la 22 de km față de municipiul Arad.

Cele mai atractive spectacole pentru tineri sunt cele oferite vara. Acestea includ petreceri cu spumă.

Vara trecută, peste 10.000 de arădeni au fost la Ghioroc, la deschiderea Festivalului de Vară (Summer Fest). Evenimentul a devenit deja o tradiție în calendarul estival național. El este organizat de Primăria Ghioroc, Liga Studenților Universității ,,Aurel Vlaicu” și Consiliul Județean Arad. Astfel, timp de 11 săptămâni au fost weekenduri cu muzică, petreceri pe plajă și o atmosferă de litoral pe malul lacului Ghioroc. Acest lucru se dorește să se realizeze și în acest an.

Primarul Corneliu Popi-Morodan, aflat în aceste zile la București pentru semnarea contractelor de finanțare, a oferit detalii despre noile investiții în comună.

„Am avansat și cu proiectul de construire a unui cămin cultural la Ghioroc, între dispensar și școală, pe finanțarea de la Compania Națională de Investiții. Se fac ultimele verificări ale dosarului, urmând să intre în comisia tehnico-economică. O altă investiție importantă la Ghioroc este construirea unui bazin de înot. Am finalizat documentațiile și urmează să redepunem tot la Compania Națională de Investiții acest proiect. Avem toată documentația și așteptăm să intrăm în comisie. De asemenea, în câteva zile vom emite autorizația de construire și așteptăm să înceapă efectiv lucrările la noua sală de sport cu tribună de 180 de locuri. Alte două proiecte vizează asfaltări în comună. Am finalizat toate documentațiile, avizele, clarificările, avem autorizație de construire, așteptăm doar semnarea contractelor de finanțare și începem licitațiile”, a declarat primarul Ghiorocului.

→ Imaginea 1/5: Primarul Corneliu Popi-Morodan FOTO Facebook Primăria Ghioroc

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a afirmat: „Îl felicit pe primarul Corneliu Popi-Morodan pentru că investește în toate domeniile, mai ales că în ultimii ani ne-am obişnuit să vorbim despre Ghioroc ca despre o staţiune turistică. Consiliul Județean cofinanțează proiecte locale, atât cele de interes turistic, cât și proiecte de infrastructură”.

Citește și: Un primar a montat cutii de donaţii pentru ca oamenii să ajute familiile îndoliate în loc să cumpere coroane

Săvârșinul, Ghiorocul și Aradul, promovate la Târgul Național de Turism

Consiliul Județean Arad participă, la sfârșitul lunii februarie, la Târgul Național de Turism, de la București. Anul acesta, Consiliul Județean va lansa în cadrul Târgului, care se va desfășura la Romexpo, în perioada 23-26 februarie, Turul Virtual al Aradului, cuprinzând 50 de obiective care vor putea fi accesate on-line și vizualizate și cu ochelari pentru realitatea virtuală. De altfel, cu acești ochelari speciali vor fi și prezentate publicului din târg obiectivele respective.

De asemenea, Consiliul Județean a invitat în standul său primăriile Arad, Săvârșin și Ghioroc, pentru a promova trei zone importante ale turismului de gen city-break: municipiul, comuna regală de pe Valea Mureșului și Litoralul Vestului, cu Podgoria Miniș-Măderat. În materialele de promovare vor fi prezentate și stațiunile Moneasa și Băile Lipova.

„Așa cum se știe, Consiliul Județean investește în promovarea turistică a Aradului. Anul acesta participăm la târguri naționale și internaționale și continuăm să organizăm evenimente locale, regionale, naționale și de nivel european, pentru a face mai cunoscute obiectivele arădene. Pe lângă asta, investim în crearea de noi obiective, în județ – la Căsoaia, la Moneasa, la Ghioroc, la Săvârșin, în general acolo unde există un potențial pentru turiști. La Târgul Național de Turism vom promova și turismul virtual, pentru a trezi interesul față de Arad. Am pregătit 50 de obiective arădene, printr-un proiect finanțat integral de Consiliul Județean, și pe care îl lansăm joi, 23 februarie, la București, cu mijloace moderne, plasând, practic, vizitatorii târgului în mijlocul unor locuri frumoase din Arad”, a declarat președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca.

Plaja Ghioroc reușește, an de an, să atingă noi recorduri de vizitare.

„Consiliul Județean va inaugura un Centru Multimedia și un birou turistic pe plajă, cu spații pentru evenimente culturale și cu un ponton frumos pe lac, care sunt convins că va deveni un loc de întâlnire pentru tinerii care vin la Ghioroc Summer Fest și pentru vizitatori, în general”, a mai declarat primarul Cornel Popi Morodan.

Lacul Ghioroc, situat la circa 20 de kilometri de municipiul Arad, are o suprafaţă de peste 10 hectare şi o adâncime maximă de aproximativ 15 metri, iar plaja cu nisip fin este folosită de zeci de ani de turişti, însă abia în ultimii ani aici au apărut investiţii publice şi private majore.

Plaja este amenajată cu palmieri, umbrele, baldachine, terase, tobogane cu apă, locuri de joacă pentru copii și un camping. Accesul este liber, dar șoferii trebuie să plătească o taxă de parcare, bani pe care administrația locală îi folosește pentru a întreține zona de agrement.