Muzeul din România unde se află strămoșii tabletelor și calculatoarelor de azi. Colecția este uluitoare FOTO VIDEO

Aradul este orașul din România care are un muzeu de istorie a calculatoarelor, unde se găsesc strămoșii tabletelor. Florin Mărcuș este cel care a vrut să dăruiască Aradului o călătorie în timp.

Primul său contact cu un computer a fost în clasa a VI-a, când s-a înscris la Palatul Copiilor, la secţia de informatică.

„Am început să colecționez în urmă cu 15 ani, la început doar procesoare, vreme de șase ani, apoi am extins colecția și la calculatoare. Începând cu anul 2015 am organizat expoziții prin țară (Arad, Timișoara, Constanța, București, Deva) în cadrul unor evenimente mai ample sau pe cont propriu...În urma reacțiilor foarte pozitive din partea vizitatorilor a apărut gândul înființării unui muzeu permanent unde să poată fi admirată și studiată colecția. La început o prima versiune mai mică, de aproximativ 80 mp, iar în urma cu trei ani s-a mutat muzeul într-un spațiu de aproximativ 200 mp”, precizează Florin.

Acesta spune că în prezent colecția este structurată pe mai multe categorii: calculatoare fabricate în România; colecția de procesoare care cuprinde aproximativ 2500 procesoare diferite; colecția de placi video care se apropie de 400 exemplare; o colecție de calculatoare și portabile fabricate în diverse țări începând cu anii ’70.

A reușit să identifice în jur de 120 modele de calculatoare fabricate în perioada 1957 -1996. Dintre acestea a reușit să găsească și să expună în jur de 60 modele, unele foarte rare.

„Pentru cei care vizitează muzeul, dar nu sunt neapărat pasionați de istoria calculatoarelor, am amenajat o camera «cu de toate» unde sunt expuse televizoare vechi, radiouri, diverse aparate audio – video, console de jocuri și o colecție de aproximativ 300 telefoane mobile”, mai adaugă arădeanul.

Au venit din Serbia pentru muzeu

Vizitarea muzeului se face doar pe bază de programare, este gratuită și este organizată sub forma unui tur de aproximativ o oră și jumătate. Prezentarea include o istorie a calculatoarelor, exemplificată prin exponatele existente, și povești mai puțin cunoscute despre anumite modele sau întâmplări legate de industria IT. Turul se organizează în limba română sau engleză.

„În acești 5 ani au fost foarte mulți vizitatori, atât localnici cât și turiști, unii aflați în vizită în Arad, alții veniți special pentru a vizita muzeul. Este vizitat frecvent în scop educațional de către elevi, cu clasa, însoțiți de profesori. Este practic o lecția „live” de istoria calculatoarelor. Au venit elevi din Arad, Deva, Ineu,un grup de elevi din Serbia, care au venit în Arad special pentru muzeu. Urmează un grup de elevi din Oradea. Am și o pagină de Facebook pe care am denumit-o Retro IT”, a declarat pasionatul de calculatoare.

Florin Mărcuș vrea ca pe viitor să își extindă colecția prin adăugarea de exponate reprezentative din istoria IT-ului. Mai vrea intensificarea prezentei pe social media prin realizarea de clipuri video de prezentare a muzeului și exponatelor, dar și realizarea unui tur virtual, care să permită vizitarea muzeului și de către cei ce nu o pot face fizic. De asemenea are în lucru o carte / album de prezentare a callatoarelor fabricate în România, cu poze, descriere și specificații. Totodată își dorește să organizeze noi expoziții.