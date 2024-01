Mesajul scris în rusă pe zidul Cetății din Alba Iulia. Vandalii sunt căutați de Poliție VIDEO

Zidurile cetății din Alba Iulia au fost vandalizate cu inscripții în alfabet chirilic. Situația a fost semnalată de viceprimarul orașului, Emil Popescu. Mesajul ar fi fost scris în noaptea de 17 spre 18 ianuarie 2024.

Mesajul scris în rusă face referire la un film celebru, un film de dragoste spaniol. „Trei metri deasupra cerului” (în spaniolă: Tres metros sobre el cielo) este un film spaniol din 2010, bazat pe romanul cu același nume al scriitorului Federico Moccia.

„Inadmisibil! Unul dintre zidurile Cetății Alba Carolina a fost vandalizat cu inscripții în alfabet chirilic, realizate cu spray cu vopsea. Astfel de fapte nu sunt tolerate de către administrația locală, mai ales atunci când vine vorba despre patrimoniul istoric al municipiului și al țării.

Vom face toate demersurile necesare pentru a depista persoanele care se fac vinovate de aceste fapte și ne vom adresa organelor competente în a soluționa astfel de cazuri. Primăria Alba Iulia are zero toleranță pentru fapte prin care sunt batjocorite monumente cu o valoare inestimabilă, pentru restaurarea cărora s-au derulat proiecte în valoare de milioane de euro”, a declarat viceprimarul Emil Popescu.

Istorie de peste 300 de ani

Cetatea medievală este atracția turistică a orașului. Piatra de temelie a Cetății fost pusă în 4 noiembrie 1715. În linii mari, se consideră că anul de încheiere al lucrărilor este 1738, deși au existat diferite lucrări și în anii următori.

Fortificaţia, concepută pe o suprafaţă de 110 hectare, cu o incintă apărată de trei rânduri de ziduri, a primit o formă stelată, cu şapte bastioane alternate cu șase raveline, străbătute de galerii boltite, toate delimitate de şanţuri adânci.

Forma de stea cu șapte colțuri este dată de cele șapte bastioane, care formează în zona centrală „incinta de siguranță“ a fortificației, cea mai importantă și cea mai bine protejată. Enumerarea de obicei a bastioanelor începe de la Poarta a III-a, spre sud, în sensul acelor de ceasornic. Bastioanele au primit denumiri speciale, legate de numele unor patroni laici sau religioși.

Cetatea ridicată în inima Transilvaniei s-a dovedit a fi cel mai impunător monument baroc al provinciei. O particularitate a Cetății este dată de succesiunea celor șase porți, situate pe axa est-vest. Altfel spus, pe Traseul Turistic al „Porților Cetății”, care face legătura între Centrul Civic și cartierul Platoul Romanilor, aflat în zona de vest a municipiului Alba Iulia.