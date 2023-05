Bancnote de 50 de euro realizate în scopuri distractive, plasate unui taximetrist. Ce pedeapsă a primit autorul

Un bărbat care a plătit o cursă de taxi până în Alba Iulia cu o bancnotă falsă de 50 de euro și a plasat o altă bancnotă falsă, a fost condamnat definitiv la închisoare.

Fiind recidivist, bărbatul (Giani S.) a primit 3 ani și 4 luni în regim de detenție. Curtea de Apel Alba Iulia a respins în 4 mai 2023 apelul inculpatului. Fapta pentru care a fost condamnat a avut loc în noaptea de 1 martie 2021.

Potrivit motivării instanței, „în data de 01.03.2021, în intervalul orar 00:30 – 01:30, cu prilejul efectuării unei curse de taxi i-a remis persoanei vătămate o bancnotă falsă din cupiura de 50 euro, ca plată pentru serviciul prestat, urmând ca aceasta să-i restituie diferența în lei și care, cu aceeași ocazie, i-a propus persoanei vătămate schimbarea unei alte bancnote false din cupiura de 50 euro, cel din urmă acceptând, fiindu-i astfel cauzat un prejudiciu total în cuantum de 310 lei”.

În plus, în aceeași noapte, bărbatul a fost transportat de către un alt taximetrist, iar în momentul în care a ajuns la destinația solicitată, i-a achitat contravaloarea cursei în lei și l-a întrebat dacă poate să îi schimbe o bancnotă falsă din cupiura de 50 euro, șoferul refuzând acest lucru. Un martor în dosar a precizat că i-a dat bancnotele inculpatului și i-a spus că sunt falși și că în schimb a primit un pachet de țigări. Când polițiștii au efectuat verificări asupra bancnotelor, au descoperit că era scris - „Is not legal, it is to be used for motion props”, fiind bani pentru reclame, filme, sau ca simple jucării.

„Elementul material este reprezentat de acţiunea comisivă a inculpatului de a pune în circulație cele două bancnote contrafăcute, cu valoare circulatorie, respectiv de a încerca punerea în circulație a altei bancnote contrafăcute, cu valoare circulatorie. Urmarea imediată a faptelor săvârșite constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile sociale circumscrise încrederii obiective în autenticitatea unei monede.

A acționat cu intenţie directă deoarece a cunoscut faptul că bancnotele respective sunt false și a avut reprezentarea rezultatului inerent al faptei sale, respectiv crearea stării de pericol pentru valoarea socială ocrotită”, se precizează în hotărârea instanței.

Bărbatul este arestat preventiv într-o altă cauză pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în formă continuată, comisă în momentul în care era trimis în judecată în cauza privind plasarea de bani falși.