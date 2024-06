Tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 16 iunie. Numerele câştigătoare

Noi trageri Loto6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto5/40 și Super Noroc a avut loc duminică, 16 iunie, după ce la cele de joi, 13 iunie, Loteria Romana a acordat peste 17.300 de castiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.

Rezultate loto din data de 16 iunie:

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,78 milioane de lei (peste 1,76 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,62 milioane de lei (peste 1,93 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,91 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a si a III-a este in joc un report cumulat de peste 82.800 de lei (peste 16.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 163.500 de lei (peste 32.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 100.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 80.400 de lei (peste 16.100 de euro).