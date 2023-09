Salvați Copiii România, despre modificările aduse Codului Penal: ”Cauza de impunitate de 5 ani este excesivă și creează condiții de abuz sexual”

Organizația Salvați Copiii România cere imperativ reconsiderarea dispozițiilor Codului Penal care incriminează actul sexual cu un minor sub 16 ani. Cauza de impunitate de 5 ani este excesivă și creează condițiile abuzurilor sexuale, atrag atenția reprezentanții organizației nonguvernamentale.

Prevederea care stipulează că actul sexual cu un minor care nu a împlinit 16 ani este considerat viol dacă diferența de vârstă depășește cinci ani, potrivit modificărilor aduse Codului Penal, este excesivă și creează condițiile comiterii de abuzuri sexuale.

Salvați Copiii solicită expres restabilirea diferenței maxime de vârstă de la 5 ani la 3 ani, doar pentru situațiile în care implicați în actele sexuale sunt doar minori, cu excluderea acestei cauze de impunitate (diferența de vârstă între făptuitor și minor) dacă unul dintre parteneri este major.

O altă problemă gravă a modificărilor aduse este lipsa de protecție a minorilor între 16 și 18 ani împotriva relațiilor sexuale consensuale comise de un membru de familie sau de o persoană care conviețuiește cu minorul, de o persoană care avea obligații de îngrijire, ocrotire, educare ori de pază față de minor, comise în scopul producerii de materiale pornografice ori dacă acestea au avut ca urmare vătămarea corporală sau au pus în pericol viața minorului în orice alt mod, se mai arată într-un comunicat al organizației.

Cauza de impunitate introdusă în 2009, în Codul Penal, ca urmare a propunerii Salvați Copiii, prevedea doar o diferență maximă de 3 ani.

În Italia, Austria, Elveția, unele state americane, diferența e stabilită la 3 ani, în altele, precum Canada, la 2 ani. În prezent, această diferență a fost majorată la 5 ani și este luată în considerare pentru câteva infracțiuni care se referă la abuz sexual asupra unui minor sub 16 ani, comise fără acte de constrângere și care nu corespund niciuneia dintre situațiile agravante de la aliniatul 4, 5 sau 6.

”Diferența de vârstă de 5 ani poate fi interpretată ca o încercare de a echilibra protecția minorilor cu realitatea relațiilor interpersonale. Cu toate acestea, noua prevedere, de extindere a cauzei de impunitate de la 3 ani la 5 ani, nu ține cont de maturitatea emoțională și psihologică a minorilor, care variază semnificativ, situație care poate conduce la forme de abuz și exploatare sexuală. De exemplu, un copil de 11 ani și un adolescent de 16 ani sunt la stadii foarte diferite de dezvoltare și maturizare sexuală, iar o relație între ei ar putea fi considerată abuzivă ori inadecvată din punct de vedere etic și psihologic, chiar dacă este „permisă" de lege, cu efecte psihologice pe termen lung asupra copilului de vârstă mai mică. O disproporție mult mai accentuată a discernământului sexual (sau a „majorității sexuale”, cum este numită în doctrina penală franceză) o putem constata în relația sexuală pe care noile prevederi penale o permit între copiii cu vârsta de la 13 ani până la împlinirea vârstei de 16 ani și majorii de 18-21 de ani, situație pe care dispozițiile penale anterioare o interziceau și o sancționau cu pedeapsa cu închisoare”, se argumenetează în comunicat.

Astfel, diferența de vârstă de 5 ani, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, se aplică tuturor faptelor care se încadrează la art. 218^1 (Violul săvârșit asupra unui minor), art. 219^1 (Agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor), art. 221 (Coruperea sexuală a minorilor).

Un simplu calcul aritmetic va conduce la respingerea plângerilor penale în cazul unor acte sexuale care au loc între parteneri cu următoarele posibile configurații ale vârstelor: 11-16 ani, 12-17 ani sau situațiile inedite nepermise până în prezent, 13-18 ani, 14-19 ani și 15-20 de ani, susțin experții Salvați Copiii România.

”Din perspectiva efectelor abuzurilor sexuale asupra copiilor, această modificare creează o situație de risc pentru copiii sub 16 ani, ceea ce nu ar fi fost posibil în condițiile reglementărilor anterioare. Diferența maximă de 3 ani, propusă de Salvați Copiii în 2009, proteja copiii împotriva raporturilor sexuale între minorii aflați la o vârstă extrem de vulnerabilă (sub 13 ani) cu alți minori aflați la vârsta adolescenței capabili să exploateze lipsa de discernământ sexual a celor mai mici. Devine evident faptul că implicarea unui copil de 11-12 ani într-o relație sexuală cu un adolescent de 16-17 ani (așa cum va permite noua diferență de 5 ani), chiar fără niciun act de constrângere fizică ori morală, poate fi privită ca abuz ori exploatare sexuală. Această concluzie reiese din lipsa de discernământ sexual a copilului de 11 ani și prezența discernământului sexual a adolescenților mai mari de 16 ani. Discernământul sexual al celor mai mari de 16 ani este prezumat în Codul Penal, cu excepția situațiilor vulnerabile prevăzute la aliniatul 4, cazuri în care adolescentul beneficiază de protecția judiciară. Cu atât mai inacceptabilă devine situația în care apare un major între 18 și 20 de ani împliniți ca partener al unor copii între 13 și 15 ani care, potrivit legii, nu pot consimți la acte sexuale de orice natură. În acest fel, Codul penal creează premisele unor relații sexuale între majori și minori pe care vechiul Cod penal le declara inadmisibile. Concluzia este că noile prevederi privind diferența de vârstă între participanții la un act sexual, spre deosebire de reglementările anterioare încă în vigoare până la 1 ianuarie 2024, nu protejează copiii sub 16 ani împotriva abuzurilor sexuale comise fie de majori (în cazul copiilor între 13 și 16 ani), fie de adolescenți de 16-17 ani (în cazul copiilor între 11 și 13 ani)”, potrivit sursei mai sus citate.

O altă problemă gravă constatată, mai spun reprezentanții Salvați Copiii România, este ”lipsa de protecție a minorilor între 16 și 18 ani împotriva relațiilor sexuale consensuale (cu penetrare) comise de un membru de familie sau de o persoană care conviețuiește cu minorul, de o persoană care avea obligații de îngrijire, ocrotire, educare ori de pază față de minor, comise în scopul producerii de materiale pornografice ori dacă acestea au avut ca urmare vătămarea corporală sau au pus în pericol viața minorului în orice alt mod etc. În cazul infracțiunilor de viol asupra copiilor sub 16 ani, de agresiune sexuală și coruperea sexuală există astfel de reglementări”.

Alte neconcordanțe

Conform interpretărilor judecătorului Cristi Dănileț, „dacă un minor de 17 ani și jumătate mângâie în locuri intime un minor cu vârsta de 12 ani care își dă acordul, autorul comite infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Însă dacă cei doi întrețin relații sexuale cu penetrare, cu acordul victimei, fapta nu constituie nicio infracțiune, căci noua lege nu mai consideră ilicite niciun fel de acte sexuale cu penetrare comise între minori”.

De asemenea, dacă un major care nu a împlinit 20 de ani determină un copil de 15 ani să comită acte cu caracter exhibiționist ori să asiste la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, sau să pună la dispoziția acestuia materiale cu caracter pornografic, constituie infracțiunea de corupere sexuală. Însă, adulții nu vor fi urmăriți penal dacă îi implică pe copii în derularea actelor sexuale.

O altă situație similară ce necesită o corectare imediată a textului legal o reprezintă infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale, sancționată penal, nu însă și dacă întâlnirea propusă va conduce la comiterea de acte sexuale consensuale (cu sau fără penetrare).

Nu în ultimul rând, este semnalat dezechilibrul în stabilirea sancțiunilor penale pentru infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor (art. 219^1), când, în cauzele cu victime minori sub 16 ani, pedeapsa cu închisoarea este mai mică (3 până la 10 ani de închisoare) decât în cauzele cu victime minori între 16 și 18 ani (4-10 ani de închisoare).

Propuneri de modificare a Codului Penal

Restabilirea diferenței maxime de vârstă de la 5 ani la 3 ani, doar pentru situațiile în care implicați în actele sexuale sunt doar minori, cu excluderea acestei cauze de impunitate dacă unul dintre parteneri este major. În acest mod, nu mai sunt posibile situațiile descrise mai sus la punctul „Alte neconcordanțe în construcția juridică a Codului penal în materia abuzului sexual asupra copiilor”.

Completarea articolului 218^1 (Violul săvârșit asupra unui minor) cu următorul aliniat:

(...) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sunt comise asupra unui minor care a împlinit 16 ani în una din următoarele împrejurări:

a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care conviețuiește cu acesta;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situație de dependență sau de o stare de incapacitate fizică sau psihică;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;

d) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

o Reechilibrarea regimului sancționatoriu în cazul Articolului 219^1 (Agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor).

Ținând seama de importanța deosebită a aspectelor subliniate mai sus, din perspectiva necesității de a asigura o practică judiciară coerentă și în acord cu dreptul fundamental al copiilor de protecție împotriva oricărei forme de violență, Salvați Copiii solicită Guvernului României, Președinției și Parlamentului demararea urgentă a unui proces de reconsiderare și reelaborare a dispozițiilor Codului Penal prin crearea unui grup de lucru. Salvați Copiii își oferă disponibilitatea de a contribui la găsirea celor mai adecvate soluții juridice de combatere a abuzului sexual împotriva copiilor, conchide comunicatul.