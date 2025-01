România, promovată la târgurile de turism din Mardid și Paris: 25 de agenții își expun ofertele

25 de agenții de turism, hotelieri, asociații de profil, autorități locale și alți actori din turism vor promova România timp de șase zile la târguri internaționale de turism, a informat joi Ministerul Economiei și Turismului.

Cele două târguri de turism se derulează între 22 și 26 ianuarie la FITUR Madrid și între 23 și 26 ianuarie la Les Thermalies Paris.

„Avem o dublă oportunitate de a prezenta frumusețile țării și oferta noastră turistică unor piețe mari, pentru a atrage cât mai mulți turiști în România. În primele 11 luni ale lui 2024, am înregistrat cu peste 585.000 de turiști în plus, comparativ cu întreg anul 2023. Spania și Franța au reprezentat locurile 6 și 8 în clasamentul țărilor de origine pentru turiștii străini. În aceste zile, promovăm la Madrid produse turistice de mare diversitate, de la circuite culturale și turism rural până la city break-uri, turism activ, welness și balnear. Pentru că România are o treime din resursele de apă minerală și termală ale Europei, ne promovăm stațiunile balneare și turismul de sănătate în cadrul Les Thermalies, cel mai important târg de turism dedicat turismului balnear din Franța”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Dezvoltarea turismului balnear este o prioritate pentru România, demers susținut de MEDAT prin Masterplanul Investițiilor în Turism, dar și prin finanțări pentru operatorii privați dedicate modernizării infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement din cele 38 de stațiuni balneare și balneoclimatice de la nivel național.

România s-a angajat să susțină și să promoveze turismul național, iar lista de târguri internaționale dedicate turismului la care MEDAT își propune să participe a fost aprobată anul trecut.

După aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025, MEDAT va stabili, în limita alocărilor bugetare disponibile și cu respectarea prevederilor legale, care vor fi târgurile internaționale la care România va fi prezentă.

În contextul actual, activitățile MEDAT sunt desfășurate pe baza limitelor lunare de cheltuieli stabilite conform regulii de 1/12 din bugetul anului precedent, astfel că instituția noastră a dispus de sumele necesare pentru participarea la două târguri internaționale de turism, desfășurate în a doua jumătate a lunii ianuarie.

FITUR: International Tourism Trade Fair este considerat cel mai important târg de turism din lume pentru piețele ibero-americane, fiind un hub de întâlniri B2B între profesioniștii din industrie și cumpărători internaționali.

Les Thermalies Paris este un târg de referință pentru termalism și talasoterapie, oferind o platformă importantă pentru promovarea stațiunilor balneare românești.