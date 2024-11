Vacanțe la jumătate de preț la Târgul de Turism al României. Topul ofertelor și destinațiilor

Târgul de Turism al României - ediţia de toamnă 2024 debutează joi la Romexpo, unde timp de patru zile pasionaţii de călătorii vor putea găsi destinaţiile perfecte la preţuri pentru orice buzunar.

„În perioada 21 - 24 noiembrie, Romexpo devine destinaţia pasionaţilor de călătorii, oferindu-le şansa de a descoperi locuri şi experienţe memorabile, alături de reduceri de neratat. De la escapade exotice, la vacanţe de lux şi expediţii montane în ţara noastră, Târgul de Turism al României prezintă ofertele şi destinaţiile perfecte pentru orice tip de călător. Vizitatorii vor avea acces la o gamă largă de pachete promoţionale, discounturi exclusive şi idei de vacanţă pentru toate gusturile şi bugetele", susţin organizatorii,

Peste 100 de companii prezente la TTR 2024 oferă destinaţii din întreaga lume - fie o vacanţă relaxantă la mare, o aventură în natură, o escapadă culturală, sau un sejur de neuitat cu tradiţii şi obiceiuri româneşti, iar reducerile la pachetele de vacanţă pe perioada târgului sunt de până la 50%. Printre participanţi se numără operatori de turism din România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Israel, Austria, Ungaria. Egipt, Vietnam şi Italia.

Programul de vizitare al târgului este de joi până sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 18:00, iar duminică, între 10:00 şi 16:00. Biletul de intrare costă 20 lei.

Oferte speciale pentru 130 de circuite

Turoperatorul DAL Travel va pune la dispoziţie, cu ocazia Târgului de Turism al României, ediţia de toamnă, un stand virtual pe site-ul agenţiei, în perioada 21-25 noiembrie, în care vor fi prezentate peste 50 de circuite noi, multe dintre ele lansate în premieră pe piaţa turistică din România.

Potrivit unui comunicat al companiei, DAL Travel a pregătit reduceri de până la 200 de euro/persoană, oferte speciale la mai bine de 130 de circuite, cu tarife începând de la 990 euro/persoană, oferind astfel turiştilor oportunitatea de a-şi planifica vacanţele din timp, cu discounturi atractive.

Totodată, pentru a răspunde cererilor în creştere din ţară, DAL Travel a lansat plecări în circuite turistice şi din Cluj, urmând să extindă această opţiune şi pentru turiştii din alte oraşe importante din ţară.

„Mă bucur că putem lansa, cu ocazia acestei ediţii a Târgului de Turism, o mulţime de circuite turistice de grup în premieră pentru anul 2025, dar şi circuite clasice 2025 marca DAL Travel, care vor avea promoţii deloc de neglijat. Am fost harnici şi am lucrat deja programe care acoperă perioada primăverii, a perioadei de Paşte, a verii şi unele care se vor derula la începutul toamnei 2025! Şi bineînţeles, nu ne vom opri, deoarece o mulţime de alte circuite sunt în acest moment în lucru, spre noi orizonturi unde călătorim cu inima şi pasiunea. Ne dorim să transformăm fiecare călătorie într-o experienţă memorabilă, cu itinerarii atent gândite, tururi ghidate şi servicii de înaltă calitate. În acest sens am pregătit un stand virtual accesibil tuturor vizitatorilor, care pot explora ofertele noastre direct de pe site-ul nostru", a declarat Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Conform sursei citate, DAL Travel lansează destinaţiile anului 2025.

„Cu destinaţii care acoperă cele mai îndrăgite locuri din Europa, Asia, America de Sud şi Africa, circuitele propuse de DAL Travel includ experienţe culturale, culinare şi trasee de neuitat, astfel încât fiecare călătorie să fie o experienţă completă şi autentică. Târgul de Turism din această toamnă devine, astfel, locul ideal unde fiecare turist îşi poate alege destinaţia perfectă pentru vacanţele din anul următor sau să vâneze ultimele locuri disponibile pentru programele de Revelion", se mai precizează în comunicat.

Vacanțe interne la jumătate de preț

BIBI Touring Touroperator, specializat pe vacanţe în România, a pregătit numeroase oferte cu reduceri de până la 50%, disponibile doar pe perioada de desfăşurare a Târgului de Turism al României, din 21-24 noiembrie.

Potrivit unui comunicat al agenţiei, turiştii vor avea ocazia să achiziţioneze pachete turistice cu reduceri semnificative pe litoralul românesc, în unităţi clasificate superior, care oferă servicii complete de masă şi activităţi pentru turişti. Pentru zona de munte-balneo, accentul se pune pe calitatea serviciilor şi pe facilităţile care includ accesul în zona spa-wellness şi diferite proceduri de tratament specifice zonei respective.

Destinaţiile cele mai solicitate pentru 2025 sunt cele de pe litoralul românesc, Mamaia, Eforie Nord, Neptun şi Venus cu o pondere de 55% din totalul rezervărilor, în timp ce pentru zona de munte-balneo preferinţele turiştilor s-au îndreptat către Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Poiana Braşov şi Sinaia, unde procentul rezervărilor este de 40%. Delta Dunării, Sulina şi Crişan au înregistrat interes crescut de 45% din totalul rezervărilor pentru anul viitor.

„În ciuda provocărilor economice, anul 2024 a fost un an de uşoară creştere pentru turismul intern. Cifrele au depăşit nivelul anului 2019, considerat de referinţă pentru statisticile din turism. Turiştii sunt mai încrezători în alegerea din timp a unei vacanţe în România cu reduceri consistente de până la 50% prin programul de Înscrieri timpurii. La acest lucru contribuie şi voucherele de vacanţă, care rămân un instrument important pentru alegerea unei vacanţe. Tarifele pentru 2025, chiar dacă vor înregistra punctual uşoare creşteri, pot fi mai mici decât în acest an, fiind acoperite de nivelul discounturilor oferite în perioada Târgului de Turism, care se se pot cumula şi cu reduceri importante din alte campanii precum Black Friday, sau last minute pentru Crăciun şi Revelion", a declarat Adrian Voican, preşedinte Bibi Group4travel, citat în comunicat.

Pentru anul 2025, Bibi Touring Touroperator estimează o creştere a rezervărilor la nivel naţional de 15% faţă de 2024 şi o creştere a tarifelor cu 8-15% . Vacanţele achiziţionate în această perioadă prin programul "Înscrieri timpurii" pentru anul 2025 au tarife similare sau chiar mai mici decât cele cumpărate în 2024, la tarif standard.

Discount de 45% pe toate continentele

Paralela45 organizează târgul de turism online şi offline, „Travel Hub by Paralela45", în agenţiile proprii, între 20 şi 25 noiembrie, cu vacanţe pe toate continentele mai ieftine cu până la 45%. În campania cu cele mai mari reduceri din an intră vacanţele de sărbători în Laponia şi circuitele de final de an în Europa, Africa, Asia, vacanţa de Revelion în Antalya, Sharm el Sheikh, Hurghada, Dubai, dar şi pentru vara 2025, sejururile în Turcia, Grecia, Italia, Spania, Cipru, Egipt.

Rezervările se fac online, dar şi în agenţii. În afara programului de lucru al consultanţilor Paralela45, agentul de turism virtual Ioana va prelua cererile turiştilor şi revine în cel mai scurt timp cu vacanţa potrivită fiecăruia.

„În premieră pentru industria turismului şi cu ocazia târgului online şi offline o prezentăm pe Ioana, agentul tău de turism virtual. Este cea mai nouă colegă din echipa Paralela45, care începe să lucreze alături de noi într-un moment când volumul solicitărilor de vacanţe e ridicat şi poate răspunde la mai multe tipuri de cerinţe din partea clienţilor: solicitări pentru o ofertă de vacanţă, informaţii suplimentare despre destinaţiile din portofoliu, detalii despre condiţiile de plată sau o simplă întrebare adresată către un consultant. În urma unei investiţii consistente în tehnologie, Ioana ne va ajuta nu doar să îmbunătăţim calitatea serviciilor, ci va salva şi foarte mult timp din activitatea şi din rutina unui agent de turism, oferind totuşi un client service personalizat şi de super-calitate", a declarat Ioana Burcea, director de marketing Paralela45.

„Neamțul în bucate”

„Neamţul pitoresc şi istoric" este tema cu care judeţul Neamţ va fi prezent la a 50-a ediţie a Târgului de Turism al României, eveniment ce are loc în perioada 21 - 24 noiembrie, la Romexpo Bucureşti.

Cei care vor vizita standul judeţului vor fi întâmpinaţi cu o prezentare gastronomică specifică zonei, având astfel ocazia să cunoască „Neamţul în bucate".

Vizitatorii vor întâlni străjerii Cetăţii Neamţ, vor lua parte la o şezătoare pentru a coase "ia comunităţii" şi vor putea modela din lut personaje ale poveştilor lui Ion Creangă.

„Împreună cu partenerii noştri, continuăm promovarea judeţului Neamţ şi a resurselor sale unice, încurajăm şi susţinem operatorii cu activitate în turism şi producătorii locali, deoarece ospitalitatea rămâne un pilon important de dezvoltare a judeţului. Fie că doriţi să descoperiţi povestea Culturii Cucuteni, satele mănăstireşti, lăcaşurile de cult, muntele sfânt Ceahlău, lacul Bicaz sau Rezervaţia de zimbri "Dragoş Vodă" de la Vânători -Neamţ, vă aşteptăm să vă bucuraţi de aceste locuri cu peisaje spectaculoase, cu simboluri spirituale şi tradiţionale la tot pasul", a declarat, într-un comunicat de presă, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Operatorii economici din industria ospitalităţii din Neamţ au primit invitaţia să îşi facă ofertele cunoscute la Târgul de Turism al României, prin materiale de promovare şi informare.

Participarea judeţului la târg se face în cadrul unui parteneriat între CJ Neamţ, Primăria Piatra-Neamţ şi Primăria Târgu-Neamţ.

Reduceri de 40% pentru Early Booking

IRI Travel organizează Târgul Online de Turism, în intervalul 20-27 noiembrie, care se suprapune cu perioada de reduceri Black Friday, campanie deja lansată.

„Ofertele noastre speciale pentru târgul online de turism implică reduceri de 3-15% în plus adăugate la reducerile clasice de Early Booking / Înscrieri Timpurii, care pot ajunge până la o reducere totală de 40% faţă de tarifele standard. Această combinaţie de oferte exclusive este menită să transforme orice călătorie într-o experienţă de neuitat. Ţinând cont că avem o rată a inflaţiei încă destul de mare, la nivel global, şi scumpiri de la an la an, am observat tendinţa firească a turiştilor de a-şi securiza destinaţia preferată de vacanţă din timp. Ofertele Early Booking acoperă eventualele majorări de tarife care pot interveni între timp, dar oferă, în acelaşi timp, şi o reducere substanţială de preţ", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, citat în comunicat.

Cele mai solicitate destinaţii în această perioadă şi reducerile valabile pe perioada Târgului Online de Turism sunt pentru Bulgaria - Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Nessebar, Obzor şi Kavarna; Grecia - Thassos, Halkidiki, Corfu, Riviera Olimpului, Paralia Katerini; Turcia - Antalya (Side, Belek, Kemer şi Alanya).

Toate ofertele sunt actualizate în sistem şi pot fi rezervate prin întreaga reţea de peste 1.000 de agenţii partenere IRI Travel din România.