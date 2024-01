Reacția unui francez după ce soția româncă a făcut un ritual contra deochiului. „Era șocat. Credea că delirez"

O româncă a povestit pe o rețea de socializare cum a reacționat partenerul ei francez în momentul în care a început să-și facă un ritual contra deochiului.

Unele obiceiuri din România sunt considerate bizare de către mulți dintre locuitorii din Occident. Un astfel de obicei este ritualul deochiului pe care persoana afectată sau altcineva îl face pentru ea ca să-și recapete starea de bine.

Alexandra, o tânără româncă care locuiește în Franța, a povestit că partenerul ei francez a fost șocat când a văzut în ce constă ritualul românesc contra deochiului.

Românca a relatat pe o rețea de socializare că s-a abținut cu greu să nu-și sune bunica printr-un apel video pentru că aceasta din urmă ar fi început un ritual cu chibrituri și cană, care l-ar fi speriat îngrozitor pe iubitul francez.

„Mi-a fost atât de rău odată, de am crezut că mor. Eu făcusem insolație, dar ca orice român adevărat am zis că sigur sunt deocheată pentru că se uita una la mine așa de urât și m-am gândit că aia m-a deocheat de rea ce este. Acum am încercat să-i explic partenerului care-i treaba cu deochiul, era seară și destul de târziu. Ideea este că eu am vrut să o sun pe bunica mea, să-mi zică de deochi, dar era grav, ca noi vorbim doar pe video și ea începea cu cana cu apă, cu chibrituri... Dacă vedea francezul așa ceva era rău de tot. N-am mai sunat-o, dar am zis eu acolo niște rugăciuni, încet așa. Ăsta se uita așa la mine cu niște ochi, nu înțelegea ce se întâmplă. Era șocat, dar mie îmi era atât de rău că nici nu voiam să mă gândesc. Și acum, la un moment dat i-am zis să mă tragă pe mâini un pic. El nu înțelegea cum și de ce. I-am explicat să-mi facă așa pe mâini și-i arătam cum. El a început să-mi facă și omul se uita, chiar a sunat pe cineva și îi zicea că am febră sau ceva, că nu știe ce se întâmplă și că am început să delirez. Omul nu înțelegea absolut deloc ce se întâmplă. Pentru mine avea super mult sens, că eu cred că funcționează și mă simt mai bine imediat", a povestit Alexandra.

Credea că delirează

A doua zi, francezul nu își revenise încă după ce asistase pentru prima dată la un ritual de deochi, fiind convins că partenera lui a avut un episod de halucinații.

„A doua zi s-a trezit și mi-a zis „băi, tu ai fost foarte rău aseară că ai avut febră, delirai și îmi ziceai să-ți fac într-un fel pe mână și nu știu... Tu îți mai amintești ceva?" I-am răspuns că normal că îmi amintesc și că nu deliram. Asta e ceva normal în România. El m-a întrebat de ce nu am sunat un doctor, nu așa e normal? El susținea în continuare că este ceva foarte ciudat. Credeți-mă că am râs atât de tare, el efectiv era șocat și nu înțelegea că eu a doua zi încă susțineam tot ce am zis cu o seară în urmă. Eu dacă o sunam pe bunica mea în seara aceea, îmi reveneam. Totuși, bine că nu am sunat-o, nu știu cum reacționa partenerul meu", și-a încheiat relatarea românca.