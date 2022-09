Polițiști implorați să ia o mită de 200 de lei: „Vă rog din suflet, oameni buni”

Un bărbat din județul Neamț a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare după ce i-a implorat pe doi polițiști să accepte 200 de lei pentru a-l ierta de o amendă.

Tribunalul Neamț a pronunțat în iulie 2022 o primă sentință într-un dosar de dare de mită în care a fost trimis în judecată un șofer acuzat că a încercat să le dea o mită de 200 de lei unor polițiști.

Evenimentul a avut loc în aprilie 2021. Doi polițiști rutieri care participau la o razie din Târgu Neamț l-au oprit în trafic pe un șofer aflat la volanul unui Mercedes care „avea elemente de caroserie lipsă şi uzate peste limita legală ( coroziuni la portiere, aripi şi praguri), prezentând şi defecţiuni tehnice minore la sistemul de iluminare”. În plus, din mașină lipseau trusa medicală de prim ajutor, triunghiurile reflectorizante, stingătorul de incendiu, iar șoferul nu avea asupra sa documentul de identitate și permisul de conducere.

„Un milion mata și un milion ăsta”

Pentru că, pe lângă amendă, trebuia să îi fie reținut și certificatul de înmatriculare al mașinii, șoferul a încercat să îi mituiască pe polițiști, oferindu-le 200 de lei. Unul dintre polițiști a filmat scena cu telefonul mobil și l-a denunțat pe bărbat. Iată dialogul dintre șofer și polițiști.

Polițist: Avem defecțiuni grave la sistemul de, defecțiuni la sistemul de iluminare.

Șofer: Vă rog frumos șefu.

Polițist: Ce e, domnul meu?

Șofer: Hai, domnule, ia un milion mata și unu acela și gata, lăsați-mă în pace.

Polițist: Pentru ce să iau un milion?

Șofer: Să-mi dai pace să pot (neinteligibil).

Polițist: Dar eu am salariu, domnule, mie nu-mi trebuie bani.

Șofer: Vă rog frumos să mă înțelegeți, domnule. Vă rog frumos, am zis vorba asta.

Polițist: Știți că darea de mită se pedepsește?

Șofer: Știu, domnu. Domnul șef

Polițist: Păi, și atunci?

Șofer: Hai s-o luăm acuma (neinteligibil) să nu mă audă nimeni. Mă rog ca la Dumnezeu, vă rog din suflet, oameni buni, vă rog.

Polițist: Matale ești un pericol cu mașina asta pe drum

Șofer: Vă rog din suflet. Hai, domnul șef.

Polițist: Ce e, domnule?

Șofer: Un milion mata și un milion ăsta, și hai, lăsați-mă, vă rog frumos, domnule.

Polițist: Domnule, nu înțelegeți că noi n-avem nevoie de bani?

Șofer: Lăsați, oameni buni. Vă rog din suflet. Îmi dați voie să vă pun în spate la mașină? Vă rog frumos. Să nu mă vadă lumea. Vă rog frumos.

Trimis în judecată și condamnat cu suspendare

În urma denunțului făcut de polițiști, șoferul a fost trimis în judecată pentru dare de mită. La proces a recunoscut tot și a primit o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

„Instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate. La aceste argumente se adaugă şi faptul că, așa cum s-a arătat, inculpatul are o imagine bună în comunitatea locală, relaţionând bine atât cu membrii comunităţii, cât şi cu autorităţile locale, este căsătorit și are în grijă atât un copil, cât şi pe soţia sa, cu probleme deosebite de sănătate (handicap accentuat, permanent), fiind lipsit de utilitate sub aspectul scopului de reeducare a inculpatului să se pronunţe o pedeapsă cu executare efectivă, cu consecinţa scoaterii acestuia din mediul familial și social”, se arată în sentința Tribunalului Neamț, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.