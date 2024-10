O româncă a rămas și fără bani și fără cazare după ce s-a plâns că plaja e departe

Atenție la rezervările prin Airbnb – o româncă a rămas și fără cazare și fără jumătate din banii plățiți pentru că s-a plâns proprietarului că plaja nu e la 800 de metri de cazare, așa cum a fost informată.

Aproape 6 miliarde de euro au cheltuit români, pentru vacanțe, în primele opt luni ale acestui an, conform datelor de la Banca Națională. Până la finalul anului, se estimează că suma va ajunge la 9 miliarde de euro.

Statisticile BNR privind evoluția contului curent arată că turiștii români cheltuie mult mai mult în străinătate (import al serviciilor turistice), decât suma cheltuită de turiștii străini în România (export al serviciilor turistice).

Mai exact, doar în luna iunie 2024 balanța plăților în turism a fost de -435 de milioane de euro, turiștii români cheltuind în străinătate de peste două ori mai mult (aprox. 758 milioane de euro) decât încasările obținute de la turiștii străini în România (aprox. 322 milioane de euro).

Aceeași balanță în turism pentru perioada ianuarie-iunie 2024, adică pe prima jumătate a anului curent este de -2.255 milioane de euro.

Cu toate acestea, un concediu în străinătate nu este scutit de probleme și de diferiți proprietari și agenți economici care exagerează în ceea ce privește serviciile oferite.

3 kilometri până la plajă

Adriana Hang și-a relatat povestea pe un grup de călătorii, unde cere sfaturi legate de o rezervare făcută pe Airbnb.

„Bună seara, ne confruntăm cu o situație dificilă pe Airbnb și aș vrea să știu dacă mai sunt persoane care au întâmpinat astfel de probleme pentru ca de o săptămână suntem disperați”, își începe Adriana relatarea.

În urmă cu o săptămână, a făcut o rezervare pe Airbnb. A achitat conform condițiilor, jumătate din sumă, urmând ca după tranzacție să primească adresa exactă a imobilului închiriat.

„Înainte de a face rezervarea am vorbit cu gazda, care era o agentie ca să ne comunice distanța până la plajă. Din spusele lor erau 800 m. După efectuarea plăți s-a generat adresa exactă și am constatat ca până la plajă sunt aproximativ 3 km”, explică Adriana.

Atunci a contactat prin aplicație gazda să ceară lămuriri: „mi-am exprimat în scris nemulțumirea față de gazdă, timp în care mi-a fost anulată rezervarea automat, iar gazda și aplicația îmi spun ca eu am anulat rezervarea”.

Femeia s-a trezit pe loc fără rezervare și fără bani.

„Din 2.334 de euro îmi spun că ni se va restitui 900 de euro. Eu nu am anulat rezervarea!!! Sunt disperată de o săptămână, sun în ambele părți și mi se răspunde franc în față că astea sunt condițiile de anulare și ca eu am făcut anularea în aplicație”, a explicat ea.

„Pierdem 60% din sumă”

Adriana a explicat că a fost o rezervare pentru vara viitoare de 15 zile în Malaga, pentru un grup de 9 persoane.

Întrebată ce i s-a răspuns de către oficialii platformei Airbnb, Adriana a susținut: „Nu au vrut să ne ofere cazare, ei aplică direct politica lor de anulare une noi pierdem 60% din sumă. Asta e singura opțiune”.

Ea a explicat ca rezervat 14 zile Malaga într-o vilă cu 4.660 de euro, din care a plătit jumătate. Adriana spune că a fost informată că va primi înapoi doar 900 de euro.

Păgubita spune că a sunat de zeci de ori la Airbnb și „nimeni nu ,,poate’’ să facă nimic pentru noi pentru ca apare anulată de mine și de gazdă”.

Adriana explică cum a intrat în meniul site-ului la rubrica „ Află mai multe despre politica de anulare”. „Am citit un pas și am ieșit, automat s-a produs anulare, ultimul pas era un motiv scris de ce anulez rezervare. Eu doar am citit un pas și am ieșit fără să confirm anulare”, detaliază femeia.

„E unul din motivele pentru care nu rezerv prin Airbnb”

Mai multe persoane au comentat postarea.

„Ei spun distanțele în linie dreaptă, dar șoseaua sau strada ocolește poate mult...”, a intervenit Claudia.

„Sunați la suport și cereți supervisor. Agenții nu au ft multă putere in situația asta. Succes!”, a îndemnat-o Andreea.

„Ăsta e unul din motivele pt care nu rezerv prin Airbnb. Nu știu locația exactă până nu plătesc...”, a explicat Victor.

Alți comentatori au susținut că poate este vorba despre o eroare a aplicație Airbnb, car ar fi anulat rezervarea fără ca de fapt clienta să-i fi cerut acest lucru. Unii au îndrumat-o spre Protecția Consumatorilor din România sau dn Spania. Alții au susținut că poate clienta, din greșeală și-a anulat rezervarea.