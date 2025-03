O fetiță a rămas cu handicap grav după o perfuzie administrată greșit

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a fost obligat de instanță să plătească daune uriașe pentru familia unei fetițe, care a suferit sechele grave după ce i-a fost administrată greșit o perfuzie.

Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au decis, la finalul lunii noiembrie 2024, ca unitatea sanitară să plătească familiei victimei daune morale în valoare de 300.000 de euro, în cadrul unei acțiuni în răspundere civilă delictuală deschisă de mama fetiței. Hotărârea nu este definitivă și a fost deja atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție atât de spital cât și de mama fetiței. Dosarul se află în prezent în procedură de filtru la instanța supremă, relatează CraiovaJust.

O fetiță născută în 2018 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a fost victima unei erori medicale care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Deși s-a născut sănătoasă, la câteva zile după naștere, medicii au identificat probleme de sănătate și au decis să o supună unei intervenții chirurgicale. După operație, a fost internată în secția de chirurgie, unde o asistentă medicală i-a administrat o perfuzie într-un mod incorect.

Din cauza procedurii, micuța a contractat o infecție cu E-coli în urma căreia a rămas cu sechele neurologice severe.

Potrivit raportului medico-legal, perfuzia nu a fost administrată corect în venă, ceea ce a dus la complicații severe. În urma acestui incident, fetița a contractat o infecție nosocomială, iar starea ei de sănătate s-a agravat. Mama copilului a observat că piciorul copilului s-a umflat considerabil, iar medicii au constatat ulterior că aceasta a suferit sechele permanente.

„Din raportul de expertiză medico-legală, rezultă că minora a suferit o infecție nosocomială, în urma infectării cu E-coli, inocularea având loc, cel mai probabil conform raportului de expertiză, începând cu data de 15.09.2018, când minorei i-a fost administrat un tratament de către un asistent medical şi s-a produs perfuzarea în exteriorul vasului de sânge soluțiilor injectabile recomandate de medicul curant. Aceste soluţii ajunse în ţesuturile paravenoase de la nivelul gambei stângi ale copilului au produs afectarea/distrugerea ţesutului cu inflamație/infecție consecutivă”, au reținut magistrații de la Tribunalul Dolj, instanța de fond care a judecat cauza.

În 2021, mama fetiței a chemat în judecată spitalul și pe medicul care a efectuat intervenția. Femeia a solicitat ca aceștia să plătească în solidar daune morale de cinci milioane de euro. Raportul de expertiză efectuat în cauză a arătat însă că medicul nu a greșit cu nimic și împotriva sa nu poate fi atrasă răspunderea pentru malpraxis medical. Din acest motiv, magistrații au respins cererea mamei în ceea ce privește culpa medicului.

Tribunalul Dolj a decis acordarea unor daune de 100.000 de euro. S-a făcut apel, iar Curtea de Apel Craiova a mărit cuantumul daunelor la 300.000 de euro. Cu toate acestea, Spitalul Județean Craiova, dar și mama au contestat hotărârea, iar dosarul a ajuns Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conducerea unității medicale susține că responsabilitatea pentru incident aparține asistentei medicale care a administrat perfuzia.

Potrivit documentelor din dosar, fetița care are, în prezent, vârsta de 6 ani este încadrată în grad de handicap grav. Micuța nu se poate deplasa, are întârzieri neuro-motorii majore și are nevoie permanent de supraveghere și ajutor.