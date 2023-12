Nemulțumiți de cadourile primite de Crăciun: „Îmi cumpărau pijamale de parcă mă internam după atâtea sarmale”

S-au împărțit cadourile de Crăciun, dar au rămas în urmă nemulțumirile. Darurile oferite din obligație au făcut ca multe persoane să rămână dezamăgite de Moș Crăciun.

Cadourile oferite de sărbători sunt adevărate provocări. Oamenii uită de spiritul Crăciunului și de bucuria de a oferi, fără să aștepte, neapărat, ceva în schimb. Alții oferă daruri scumpe și au așteptări pe măsură. Cadourile nedorite sau inutile ajung, de multe ori, la gunoi sau rămân uitate prin sertare. O parte dintre cei nemulțumiți vând pe internet cadourile care nu le-au fost pe plac, dar sunt și alte persoane care le dăruiesc cu altă ocazie.

O discuție despre cât de reușite au fost cadourile de Crăciun a fost purtată pe Reddit, în grupul „CasualRO”. Postarea a strâns foarte multe reacții și comentarii. O tânără a întrebat membrii comunității despre cadourile primite. Femeia era dezamăgită de seturile multe de căni și pahare dăruite de prietenii săi în urma unei petreceri de Crăciun.

„Sunt curioasă ce ați primit de Crăciun, dacă ați primit ceva, dacă sunteți mulțumiți sau dezamăgiți. Haideți să împărtășim toate poveștile să vedem dacă aveți familie/prieteni janghine care nu știu să facă cadouri. Încep eu: am avut petrecere de Crăciun cu prietenii și eu am cumpărat genți frumoase, loțiuni de corp și parfumuri, pensule de machiaj și am primit căni. Am vorbit de câteva ori de niște pahare care îmi plăceau și mi le-am luat singură. Am zis că nu mă deranjează să primesc pahare dar totuși, puteau să se vorbească între ei să nu cumpere același lucru”, scrie aceasta, pe Reddit.

„Greșeala ta este că ai așteptări cu privire la cadourile primite”

Răspunsurile și sfaturile nu s-au lăsat așteptate. Unele persoane au considerat că gestul este tot ceea ce contează: „Greșeala ta este că ai așteptări cu privire la cadourile pe care le primești. Eu unul găsesc bucurie în a oferi, nu-mi pasă ce primesc fiindcă știu că nu voi primi cine știe ce. Dacă îmi doresc un lucru anume, mi-l cumpăr singur”.

Tânăra și-a arătat dezamăgirea de cadourile oferite de prietenii săi: „Dar este chiar atât de greșit să ai așteptări să primești un cadou frumos? Ador să fac cadouri, îmi torn sufletul în cadoul respectiv. Este chiar atât de greșit să îmi doresc ca persoana respectivă să facă la fel? Aștept tot anul Crăciunul ca să dăruiesc din suflet chestii faine persoanelor care îmi sunt aproape. Hai că de la străini mai înțeleg, dar chiar și de la persoane apropiate nu pot să am măcar puțină speranță?”.

A învățat-o pe bunică să navigheze pe TikTok

Au existat și persoane suprinse, în mod plăcut, de cadourile pe care le-au primit. „La mine-i invers, anul ăsta. Am luat papuci de casă și pijamale, că nu mai aveam idei. Vine soțul cu un TV de 55 inch, după ce mi-a zis că nu luase nimic. Nici nu știu unde l-a ascuns de nu l-am dibuit”, a scris o soție fericită.

Tânăra dezamăgită de prietenii săi și-a adus aminte și de cadourile oferite de rudele sale: „Ai mei îmi cumpărau în fiecare an pijamale, de parcă mă internam după atâta salată de bouef și sarmale și aveam nevoie”.

Un nepot a reușit să o facă pe bunica sa fan al TikTok-ului. „Eu i-am luat bunicii mele un smartphone. Sincer nu mă așteptam să-i placa pentru că e destul de bătrână (84 ani) și puțin cam grumpy (n. r. morocănoasă), dar după ce i-am instalat tiktokul și am stat puțin cu ea să îi arăt ce și cum let me tell you, grandma got a new hobby (n. r. îți spun că bunica și-a găsit un nou hobby)”.